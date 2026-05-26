Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός της κατάρρευσης τμήματος ανισόπεδης διάβασης που βρισκόταν υπό κατεδάφιση στη Σεούλ, πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (26 Μαΐου 2026), προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Οι εργασίες απομάκρυνσης της υπερυψωμένης διάβασης Seosomun Overpass είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2025.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν σωστικά συνεργεία να επιχειρούν ανάμεσα στα συντρίμμια, καθώς μεγάλο τμήμα της δομής κατέρρευσε πάνω στον δρόμο κάτω από τη γέφυρα, κοντά σε σιδηροδρομική διασταύρωση στο κέντρο της πόλης.

Ενδείξεις αστάθειας πριν την κατάρρευση

Σύμφωνα με δημοτικό αξιωματούχο της Σεούλ, εργαζόμενοι είχαν εντοπίσει ενδείξεις αστάθειας στη διάρκεια της νύχτας και ανέστειλαν προσωρινά τις εργασίες κατεδάφισης για να πραγματοποιηθεί επιθεώρηση ασφαλείας νωρίς το πρωί.

Η κατάρρευση σημειώθηκε τη στιγμή που επιθεωρητές ασφαλείας βρίσκονταν μέσα στη δομή στήριξης της γέφυρας, όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος της νοτιοκορεατικής πρωτεύουσας.

Τα θύματα και τα μέτρα ασφαλείας

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα θύματα και οι τραυματίες ήταν ανώτεροι δημοτικοί υπάλληλοι δημοσίων έργων και ένας ειδικός του ιδιωτικού τομέα που συμμετείχαν στην επιθεώρηση.

Η περιοχή γύρω από το σημείο της ανισόπεδης διάβασης, κοντά στο δημαρχείο της Σεούλ, αποκλείστηκε από τις αρχές, ενώ οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην περιοχή περιορίστηκαν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.