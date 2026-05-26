Αυξημένα κατά 55% σε ετήσια βάση ήταν τα έσοδα του τουρισμού για τον μήνα Μάρτιο, με τις εισπράξεις να ξεπερνούν τα 669 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο τριμήνου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε σχεδόν 1,68 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 64% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 (1,02 δισ. ευρώ). Μικρές αυξήσεις παρατηρήθηκαν και στις δαπάνες ελλήνων ταξιδιωτών σε άλλες χώρες, όμως η διαφορά μεταξύ των δύο μεγεθών αυξήθηκε, με αποτέλεσμα το ταξιδιωτικό ισοζύγιο να είναι μεγεθυμένο κατά 163% στο τρίμηνο και κατά 134% αν εξεταστεί μόνο ο Μάρτιος.

Η αύξηση των μεγεθών ήρθε τόσο από τον αριθμό των τουριστών, όσο και από την αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης τους στη χώρα μας, που διαμορφώθηκε στα 515 ευρώ τον Μάρτιο (+13% σε σχέση με τον Μάρτιο 2025). Οι περισσότεροι τουρίστες του πρώτου τριμήνου του 2026 στην Ελλάδα ήρθαν από τη Γερμανία (297.300) και ακολούθησαν οι Βρετανοί (250.000). Τα περισσότερα χρήματα ξόδεψαν στη χώρα μας οι Βρετανοί (213,3 εκατ. ευρώ) και δευτερευόντως οι Αμερικανοί (172,5 εκατ. ευρώ).

Ψηφιακός πληροφοριοδότης

Στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί ακόμη περισσότερο τις καταγγελίες και τις πληροφορίες των πολιτών, σχεδιάζοντας την επέκταση της πλατφόρμας καταγγελιών για τις δύσκολες και επικίνδυνες υποθέσεις που χειρίζεται η ομάδα ΔΕΟΣ. Η αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στα τέλη του έτους και θα υποδέχεται καταγγελίες πολιτών, επώνυμες ή ανώνυμες.

Μέσω του συστήματος, κάθε καταγγελία και πληροφορία θα ελέγχεται, θα φιλτράρεται και θα βαθμολογείται ως προς τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία της. Η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, θα διενεργήσει τουλάχιστον 39.300 ελέγχους μέσα στο 2026, έχοντας στο «οπλοστάσιό» της τρία αντιλαθρεμπορικά σκάφη, έξι drones, ένα υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35 οχήματα (επιβατικά, φορτηγά και μοτοσικλέτες), συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και οπλισμό. Ο συντονισμός των ελέγχων γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω δύο θαλάμων επιχειρήσεων.

«Χρυσό καμπανάκι» για τη ΔΕΗ

Σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, θα σημάνει την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens, χτυπώντας το καμπανάκι στην πρώτη χρηματιστηριακή εμφάνιση του ομίλου της ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4,25 δισ. ευρώ. Η τελετή έχει έντονο επενδυτικό συμβολισμό, καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην ελληνική αγορά με το ενδιαφέρον των επενδυτών που κατέθεσαν προσφορές να φτάνει τα 18 δισ. ευρώ

Νέο συμβόλαιο λοταρίας

Στην υπογραφή νέου συμβολαίου για την υλοποίηση των κορυφαίων τεχνολογικών λύσεων λοταρίας της ανακοινώνει η Bally’s Intralot ΑΕ μαζί με την Ελληνικά Λαχεία ΑΕ, μέλος του Ομίλου Allwyn Hellas (πρώην ΟΠΑΠ). Κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, η Ελληνικά Λαχεία ΑΕ έλαβε πρόσφατα το αποκλειστικό δικαίωμα λειτουργίας και διαχείρισης των κρατικών λαχείων της Ελλάδας (παθητικά λαχεία και στιγμιαία παιχνίδια) για μια περίοδο 12 ετών, με έναρξη στις 2 Μαΐου 2026. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατείχε επίσης και την προηγούμενη άδεια για τα κρατικά λαχεία για περίοδο 12 ετών. Ο Jan Karas, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Allwyn Hellas, δήλωσε: «Η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας, η ανανέωση και εξέλιξη των προϊόντων μας, καθώς και η αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών αποτελούν βασικούς πυλώνες των σχεδίων μας για τη νέα 12ετή παραχώρηση».

Αποχώρηση κοινοπραξίας

Την αποχώρηση της κοινοπραξίας ExxonMobil και της HELLENiQ Energy από το θαλάσσιο οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης» γνωστοποίησε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμως απαντώντας σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και αναφέροντας ότι η κοινοπραξία αποφάσισε να προχωρήσει άμεσα στη γεώτρηση στο ΒΔ Ιόνιο και συγκεκριμένα στο Block 2. «Αναφορικά με το οικόπεδο δυτικώς της Κρήτης, η κοινοπραξία των ExxonMobil και HELLENiQ Energy ολοκλήρωσε τις δισδιάστατες (2D) σεισμικές έρευνες στην περιοχή και πριν εξαντλήσουν τον διαθέσιμο χρόνο για να αποφασίσουν, ενημέρωσαν εγκαίρως την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ότι δεν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση ερευνών», ανέφερε η ανακοίνωση που ΥΠΕΝ, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ΕΔΕΥΕΠ θα προχωρήσει σε τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, αφήνοντας εμμέσως ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου διαγωνισμού για την παραχώρηση του συγκεκριμένου block όσο και άλλων ορφανών οικοπέδων. «Η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις δυνατότητες να εκτελεστούν τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που θα επιτρέψουν σε ενδιαφερόμενους επενδυτές να συνεχίσουν την εξερεύνηση δυτικά της Κρήτης», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.

Ισχυρή ανάπτυξη του Factoring

Ο κλάδος του Factoring στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική του πορεία και το 2025, καταγράφοντας σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. Ο συνολικός διαχειριζόμενος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 29,4 δισ. ευρώ το 2025, έναντι 27,1 δισ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8,5%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τον ενισχυμένο ρόλο του κλάδου ως βασικού πυλώνα χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας και της πραγματικής οικονομίας. Επιπλέον, το 2025 καταγράφηκε διεύρυνση ως προς τη διείσδυση των εργασιών Factoring στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας με ποσοστό 14,3% (έναντι 13,4% το 2024), διατηρώντας τον συγκεκριμένο δείκτη και για την προηγούμενη χρονιά σε υψηλότερα επίπεδα από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (11,4%).