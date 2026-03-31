Μια απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση ληστείας σε βενζινάδικο, όταν ο δράστης, ένας 55χρονος άνδρας, αποφάσισε να παραδοθεί στις αρχές και να επιστρέψει τα χρήματα που είχε αφαιρέσει υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου. Σύμφωνα με τον ιερέα που τον συνόδευσε, ο άνδρας ήταν «συντετριμμένος και σε απόγνωση» και οδηγήθηκε στην εξομολόγηση πριν αποφασίσει να αναλάβει την ευθύνη της πράξης του.

Ο ιερέας από το Αγρίνιο, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του 55χρονου, περιέγραψε ότι ο δράστης μετάνιωσε βαθιά για την πράξη του. «Αυτό που έπρεπε να κάνουμε, το κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως πρότεινε στον άνδρα να επιστρέψει τα χρήματα και να παρουσιαστεί αυτοβούλως στην αστυνομία.

Ο 55χρονος, σύμφωνα με τον ιερέα, δεν είχε στο παρελθόν παρόμοια συμπεριφορά. «Ήταν ένα λάθος πάνω σε μία απόγνωση. Δόξα τω Θεώ όμως έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η πράξη μεταμέλειας θα αποτελέσει νέο ξεκίνημα για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Ο δράστης επέστρεψε συνολικά 695 ευρώ, το ποσό που είχε αφαιρέσει από τον υπάλληλο της επιχείρησης. Όπως είπε ο ιερέας, «μιλήσαμε, τον καθοδήγησα. Προσπάθησε. Μου ζήτησε να επιστρέψω εγώ, ντρεπόταν να πάει, πήγα εγώ τα χρήματα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλα κύλησαν ομαλά και πως ο άνθρωπος αυτός «είναι στην κοινωνία μας, μακάρι να μην οδηγούνται άνθρωποι σε απόγνωση».

Οι τύψεις φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του 55χρονου να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στην Αστυνομία μαζί με τον ιερέα, επιστρέφοντας μέχρι και το τελευταίο ευρώ. «Ήταν συντετριμμένος. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάτι που είναι ένα σημάδι ότι υπάρχει κάτι καλό στην κοινωνία. Ότι και λάθος να κάνει κάποιος, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να το ξεπεράσει», ανέφερε ο ιερέας.

Η μαρτυρία του υπαλλήλου – «Μου είπε ότι ήταν σε απόγνωση»

Από την πλευρά του, ο υπάλληλος του πρατηρίου μίλησε στην εκπομπή του Mega «Live News» περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε για την πρόθεση του δράστη να παραδοθεί. «Τυχαίνει να τον ξέρω τον ιερέα. Μου λέει ‘Δημήτρη, εσύ ήσουν προχθές που σε λήστεψαν;’ Του λέω ‘ναι’. Μου λέει ‘ήρθε ο δράστης, εξομολογήθηκε εχθές και θέλει να επιστρέψει το ποσό και να παραδοθεί. Θα πάει σήμερα να παραδοθεί το πρωί’», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο ιερέας του παρέδωσε φάκελο με 700 ευρώ – 695 ευρώ το ποσό της ληστείας και 5 ευρώ επιπλέον. «Έχω ηρεμήσει τώρα. Μου είπε ότι ήταν σε απόγνωση. Έχει έναν φούρνο τον οποίο τον έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό, έχει χρέη και οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη του», ανέφερε ο υπάλληλος, εκφράζοντας ανακούφιση για την εξέλιξη της υπόθεσης.