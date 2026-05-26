Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο: «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου (screening) στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία περιλαμβάνει:

πλήρη ταυτοποίηση

λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιομετρικών στοιχείων

ελέγχους ασφαλείας

υγειονομικούς ελέγχους

Παράλληλα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι αιτήσεις ασύλου στα σύνορα θα εξετάζονται με ταχεία διαδικασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ώστε σε πολλές περιπτώσεις η ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου και επιστροφής να πραγματοποιείται εντός περίπου 12 εβδομάδων.

Για όσους δε λαμβάνουν διεθνή προστασία, θα ενεργοποιείται η διαδικασία επιστροφής, με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και δυνατότητα παραμονής σε κλειστές ή ελεγχόμενες δομές στα σύνορα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο νέο μεταναστευτικό σχέδιο περιλαμβάνεται και η πρόβλεψη αξιοποίησης κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία δεν μπορούν να παραμένουν επ’ αόριστον στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Άλλωστε, η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις για τα return hubs εκτός ΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί πώς το σχέδιο νόμου ενισχύει ακόμη τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex, αναβαθμίζει τα συστήματα καταγραφής και ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του νέου Eurodac.