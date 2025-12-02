Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναζητά έναν χαφ υψηλού επιπέδου και έχει μεγάλο εύρος επιλογών στη λίστα της. Οι «κόκκινοι διάβολοι» προσπάθησαν να κινηθούν για τον Κάρλος Μπαλέμπα της Μπράιτον, αλλά η προσπάθεια έπεσε στο κενό. Μέσα στις επιλογές τους βρίσκονται επίσης οι Άνταμ Γουόρτον, Έλιοτ Άντερσον και Κόνορ Γκάλαχερ.

Πλέον, η Γιουνάιτεντ πρόσθεσε στη λίστα της έναν μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης: τον Φεντερίκο Βαλβέρδε. Η υπόθεση δεν είναι απλή, καθώς –σύμφωνα με τη Mirror– οι Μαδριλένοι έχουν θέσει τιμή-μαμούθ, στις 100 εκατ. λίρες.

Οι άνθρωποι της United θεωρούν ότι η πραγματική αξία του παίκτη βρίσκεται πιο κοντά στα 70 εκατ., κάτι που αφήνει τις δύο πλευρές… «έτη φωτός μακριά» πριν καν ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις.

Το κλίμα στη Ρεάλ δεν βοηθά. Η σχέση του Βαλβέρδε με τον Τσάμπι Αλόνσο έχει διαρραγεί, με τον Ουρουγουανό να επανεξετάζει το μέλλον του παρά το συμβόλαιό του έως το 2029.

Μάλιστα, ορισμένοι συμπαίκτες του εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που ο Αλόνσο διαχειρίζεται την ομάδα.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βλέπει τον Βαλβέρδε ως ιδανικό κομμάτι του πλάνου του στο Ολντ Τράφορντ και θέλει πολύ να τον φέρει στο Μάντσεστερ. Ωστόσο, η οικονομική απόσταση, αλλά και οι πολιτικές ισορροπίες μεταξύ των δύο συλλόγων δημιουργούν επιπλέον τριβές.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, αλλά μόνο αν οι απαιτήσεις της Ρεάλ γίνουν ρεαλιστικές, για τα δεδομένα των Άγγλων.