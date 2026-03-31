Ένα «καυτό» μεταγραφικό καλοκαίρι προμηνύεται για τον Κασεμίρο, ο οποίος έχει ήδη προαναγγείλει την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον από κορυφαία projects εκτός Ευρώπης.

Στο προσκήνιο βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που επιχειρεί να φέρει ξανά κοντά του τον πρώην συμπαίκτη του από τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αλ Νασρ. Ο Πορτογάλος σταρ θεωρεί πως ο Βραζιλιάνος χαφ είναι το κομμάτι που λείπει για να ανεβάσει επίπεδο η ομάδα του στη Σαουδική Αραβία.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι. Στην άλλη πλευρά του… ποδοσφαιρικού πλανήτη, ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται να έχει διαφορετικά σχέδια. Η Ίντερ Μαϊάμι έχει θέσει τον Κασεμίρο ως βασικό μεταγραφικό στόχο για τα επόμενα χρόνια, με το project του MLS να κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Μάλιστα, οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τον έμπειρο μέσο να έχει επισκεφθεί πρόσφατα το Μαϊάμι, εξετάζοντας από κοντά τις προοπτικές που του προσφέρει ο σύλλογος του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Αν τελικά επιλέξει την αμερικανική πρόκληση, τότε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα γίνει μάρτυρας μιας σπάνιας συνύπαρξης, με έναν πρώην ηγέτη της Ρεάλ να ενώνεται με τον Μέσι, καλύπτοντας παράλληλα το κενό που αναμένεται να αφήσει ο Σέρχιο Μπουσκέτς στη μεσαία γραμμή.

Η τελική απόφαση του Κασεμίρο αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε δύο εντελώς διαφορετικά, αλλά εξίσου ελκυστικά ποδοσφαιρικά μονοπάτια.

