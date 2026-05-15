Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με επιβλητικό τρόπο το πρώτο βήμα στη σειρά των προημιτελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, επικρατώντας άνετα στο ΣΕΦ με 117-76, και πλέον στρέφει την προσοχή του στη δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων στη Ρόδο (16/5, 16:15).

Οι Πειραιώτες ταξιδεύουν στο νησί με στόχο να «κλειδώσουν» την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να προχωρήσει σε σημαντικές απουσίες από την αποστολή.

Συγκεκριμένα, οι Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοβ και Τόμας Γουόκαπ δεν θα ακολουθήσουν την ομάδα, προκειμένου να πάρουν πολύτιμες ανάσες.

Η επιλογή αυτή σχετίζεται άμεσα με το Final Four της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα δώσει το «παρών» το τριήμερο 22-24 Μαΐου στο Telekom Center, με το τεχνικό επιτελείο να θέλει να διατηρήσει τους βασικούς παίκτες φρέσκους και απόλυτα έτοιμους για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση.