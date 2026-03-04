Η Κηφισιά γνώρισε βαριά ήττα με 1-4 από τον ΠΑΟΚ στη Νίκαια, αποτέλεσμα που έφερε τους Θεσσαλονικείς στην κορυφή της Stoiximan Super League.

Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα για τον Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος εμφανίστηκε έντονα δυσαρεστημένος με τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Αργεντινός τεχνικός στάθηκε κυρίως στη φάση του δεύτερου πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του ΠΑΟΚ και από το οποίο διαμορφώθηκε το 1-2, εκφράζοντας ανοιχτά τα παράπονά του. Όπως υποστήριξε, εφόσον δίνεται μια τέτοια παράβαση, τότε κάθε επαφή μέσα στην περιοχή θα πρέπει να τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λέτο:

«Αν δείτε, είχαμε πολλές απουσίες με κάρτες ή άλλα προβλήματα. Δώσαμε ευκαιρίες σε κάποιους παίκτες που δεν παίζουν συνήθως. Το κλειδί το παιχνίδι άλλαξε μετά το δεύτερο πέναλτι. Ήταν 1-1, ήταν ένα όμορφο παιχνίδι και ο διαιτητής

Διαφορετικά, αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, όλες οι επαφές πρέπει να είναι πέναλτι. Μετά από κάτι τέτοιο πώς μπορείς να παίξεις απέναντι σε μια φανταστική ομάδα, όπως ο ΠΑΟΚ; Η απόφαση αυτή κατέστρεψε το παιχνίδι.