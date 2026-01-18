Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, παρατείνεται η ισχύς των παλαιού τύπου δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για συγκεκριμένες ψηφιακές διαδικασίες

Η ρύθμιση αφορά τη χρήση των υφιστάμενων ταυτοτήτων σε διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, σε μια περίοδο όπου οι ψηφιακές συναλλαγές με το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αυξάνονται συνεχώς.

Η απόφαση έρχεται να αποτρέψει τον αποκλεισμό χιλιάδων πολιτών από κρίσιμες υπηρεσίες, καθώς η μετάβαση στο νέο σύστημα ταυτοτήτων εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς.

Παράταση έως τον Σεπτέμβριο του 2027

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, οι παλαιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες το ονοματεπώνυμο αναγράφεται τόσο με ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες παραμένουν αποδεκτές για σκοπούς εξ αποστάσεως ταυτοποίησης έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Η ισχύς της παράτασης αφορά ειδικότερα τις διαδικασίες που απαιτούν ταυτοποίηση για την έκδοση πιστοποιητικών παροχής υπηρεσιών εμπιστοσύνης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών συναλλαγών.

Ποια έγγραφα γίνονται δεκτά

Στην ίδια κατηγορία αποδεκτών εγγράφων εντάσσονται επίσης:τα δελτία ταυτότητας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,τα δελτία ταυτότητας των Σωμάτων Ασφαλείας,καθώς και οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον έχουν εκδοθεί και παραμένουν σε ισχύ βάσει του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για διαφορετικές κατηγορίες πολιτών και εργαζομένων.

Το νομικό υπόβαθρο της απόφασης

Η υπουργική απόφαση βασίζεται, μεταξύ άλλων, στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eIDAS), καθώς και στις διατάξεις του ν. 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Όπως διευκρινίζεται ρητά, η εφαρμογή της ρύθμισης δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η παράταση;

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η ανάγκη για την παράταση προέκυψε λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων στη διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του νέου συστήματος, κρίθηκε απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνατότητα χρήσης των υφιστάμενων εγγράφων.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.