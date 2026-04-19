Τα έντομα δεν εμφανίζονται “από το πουθενά” μέσα στο σπίτι. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βρίσκουν πολύ συγκεκριμένα σημεία εισόδου και τα εκμεταλλεύονται καθημερινά, ειδικά σε περιόδους ζέστης ή υγρασίας. Αν καταλάβεις από πού μπαίνουν, μπορείς να τα σταματήσεις πριν… εγκατασταθούν.

Ακολουθούν οι 7 πιο συνηθισμένες “πύλες εισόδου” και τι μπορείς να κάνεις για να τις κλείσεις αποτελεσματικά.

1. Ρωγμές σε τοίχους και σοβάδες

Ακόμη και μικροσκοπικές ρωγμές αρκούν για κατσαρίδες, μυρμήγκια και άλλα έντομα.

Τι να κάνεις:

Σφράγισε τις ρωγμές με ακρυλικό στόκο ή σιλικόνη και έλεγχε τα σημεία κάθε λίγους μήνες.

2. Κουφώματα σε πόρτες και παράθυρα

Τα κενά γύρω από παλιά ή φθαρμένα κουφώματα είναι από τις πιο “εύκολες” εισόδους.

Τι να κάνεις:

Τοποθέτησε λάστιχα στεγανοποίησης και βούρτσες πόρτας (door sweeps).

3. Σιφώνια σε μπάνιο και κουζίνα

Τα σιφώνια λειτουργούν σαν “λεωφόρος” για έντομα από αποχετεύσεις.

Τι να κάνεις:

Βάλε ειδικά καπάκια/σίτες και ρίχνε περιοδικά ζεστό νερό με ξίδι για καθαρισμό.

4. Αεραγωγοί και απορροφητήρες

Οι αεραγωγοί της κουζίνας και του μπάνιου συχνά δεν έχουν σωστή προστασία.

Τι να κάνεις:

Τοποθέτησε σίτες ή φίλτρα και καθάριζε τακτικά τα σημεία.

5. Σωληνώσεις και περάσματα καλωδίων

Κενά γύρω από σωλήνες νερού, φυσικού αερίου ή καλωδίων είναι κρυφές είσοδοι.

Τι να κάνεις:

Σφράγισέ τα με αφρό πολυουρεθάνης ή ειδικό στεγανωτικό υλικό.

6. Μπαλκόνια και γλάστρες

Η βλάστηση και η υγρασία δημιουργούν ιδανικό περιβάλλον για έντομα.

Τι να κάνεις:

Απόφυγε τη στάσιμη υγρασία στις γλάστρες και κράτα καθαρό το μπαλκόνι.

7. Τσάντες, κουτιά και ψώνια

Πολλές φορές τα έντομα “έρχονται μαζί μας” χωρίς να το καταλάβουμε.

Τι να κάνεις:

Έλεγχε τις συσκευασίες από σούπερ μάρκετ και μην αφήνεις χαρτόκουτα μέσα στο σπίτι.

Η πρόληψη είναι το πιο δυνατό “όπλο” απέναντι στα έντομα. Αν κλείσεις αυτές τις 7 βασικές εισόδους και διατηρείς το σπίτι καθαρό και στεγνό, μειώνεις δραστικά τις πιθανότητες να εμφανιστούν ανεπιθύμητοι επισκέπτες.