Μεγάλη πίεση στα αστυνομικά τμήματα παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης για την έκδοση των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων.

Διευκρινίζεται ότι η παλιά ταυτότητα εξακολουθεί να ισχύει. Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι υποχρεωτική για ταξίδια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για λόγους ασφαλείας. Για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τις αγορές, η παλαιά παραμένει έγκυρη.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η αυξημένη προσέλευση πολιτών στην Αττική οφείλεται στον μεγάλο πληθυσμό, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διαθεσιμότητα ραντεβού για την έκδοση των νέων δελτίων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μετά τις 21:00 κάθε βράδυ ανοίγουν νέα ραντεβού για το επόμενο τρίμηνο. Οι πολίτες καλούνται να ελέγχουν την πλατφόρμα κυρίως τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, έχει ήδη επεκταθεί το ωράριο λειτουργίας σε αρκετά τμήματα Ασφαλείας της Αττικής, με το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες υπηρεσίες.

Δικαιολογητικά και κόστος για την έκδοση νέας ταυτότητας

Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή του τόπου διαμονής τους, έχοντας μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

α) Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή. Μπορεί να ληφθεί στην Αρχή έκδοσης ή από πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος την ανεβάζει στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr. Ο φωτογράφος παρέχει έναν κωδικό που αντιστοιχίζεται με το ΑΦΜ του πολίτη, ώστε ο υπάλληλος να αναζητήσει τη φωτογραφία.

β) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Η αίτηση εκδίδεται από την Αρχή και βασίζεται στα στοιχεία του πολίτη, τα οποία αντλούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο αιτών υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση.

γ) Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας. Συμπληρώνεται από την Αρχή με βάση τα στοιχεία του πολίτη από το «Μητρώο Πολιτών» ή το δημοτολόγιο του Δήμου εγγραφής. Ο πολίτης υπογράφει πρώτα ηλεκτρονικά και στη συνέχεια χειρόγραφα, αφού επιβεβαιώσει την ορθότητά της.

δ) Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1894]). Το ποσό καλύπτει το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και μεταφοράς. Για τους πολύτεκνους, το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [1895]), με την προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού, όπως βιβλιάριο πολυτέκνων. Επιπλέον, απαιτείται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: [2043]). Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται επιστροφή χρημάτων.

ε) Παλιό δελτίο ταυτότητας. Ο πολίτης οφείλει να προσκομίσει και να παραδώσει την παλαιά (μπλε) ταυτότητα.

Πρώτη έκδοση ταυτότητας

Όσοι εκδίδουν ταυτότητα για πρώτη φορά χρειάζονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς και έναν μάρτυρα που θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους. Ο μάρτυρας πρέπει να είναι ενήλικος και να διαθέτει σε ισχύ ταυτοποιητικό έγγραφο.

Σε περίπτωση ανηλίκου, ως μάρτυρας μπορεί να παραστεί ένας από τους γονείς ή ο νόμιμος κηδεμόνας, με την επίδειξη των σχετικών εγγράφων επιμέλειας ή επιτροπείας.

Διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού

Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του την Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής στην Ελλάδα, καθώς και συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το «Μητρώο Πολιτών» και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Αν τα στοιχεία στο ΕΜΕπ δεν είναι επικαιροποιημένα, ο πολίτης μπορεί να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής που επέλεξε.

Το αίτημα μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει υπενθυμίσεις μέσω email σε διάφορα χρονικά διαστήματα πριν από το ραντεβού.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του δελτίου ταυτότητας, ο πολίτης πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω email με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης για να ζητήσει νέο ραντεβού. Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού και για λογαριασμό τρίτων για την έκδοση ή αντικατάσταση ταυτότητας, πλην ειδικών περιπτώσεων (απώλειας, κλοπής ή φθοράς), και μέσω των ΚΕΠ.