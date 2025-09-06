Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε την Πέμπτη, σε ηλικία 91 ετών, στο σπίτι του στο κέντρο του Μιλάνου, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ο οίκος μόδας του δήλωσε ότι εργαζόταν εκεί μέχρι το τέλος.

Ένα από τα τελευταία του έργα ήταν μια επίδειξη μόδας για τα 50 χρόνια της επωνυμίας Giorgio Armani, η οποία θα κλείσει την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου αργότερα αυτό το μήνα.

Οι πενθούντες συγκεντρώθηκαν στο Θέατρο Armani, όπου ο σχεδιαστής παρουσίαζε τακτικά τις ready to wear συλλογές του. Σειρές από κεριά σε χάρτινες σακούλες έριχναν ένα λαμπερό φως και η μουσική για πιάνο του Ιταλού συνθέτη Λουντοβίκο Εϊνάουντι έπαιζε απαλά στο παρασκήνιο.

Το κλειστό φέρετρο ήταν στολισμένο με ένα μπουκέτο από λευκά τριαντάφυλλα με μακρύ μίσχο και πλαισιωνόταν από μια τιμητική φρουρά καραμπινιέρων με τελετουργική στολή.

Ενεργός καθολικός

Μεταξύ των ανθρώπων που αποχαιρέτησαν τον Αρμάνι ήταν και η σχεδιάστρια μόδας Ντονατέλα Βερσάτσε, η οποία φορούσε ένα σκούρο ταγιέρ και κρατούσε ένα μπουκέτο λευκά λουλούδια, τα οποία άφησε ως φόρο τιμής. Έφυγε χωρίς να κάνει καμία δήλωση.

Κοντά της βρισκόταν ένα γλυπτό με έναν σταυρό πάνω σε ένα ακατέργαστο κομμάτι μάρμαρο, το οποίο είχε μεταφερθεί από το προσκέφαλο του κρεβατιού του Αρμάνι.

Ο Αρμάνι, που ήταν πολύ κλειστός χαρακτήρας, δεν ήταν γνωστός ως ενεργός καθολικός, αλλά ένας ιερέας που βγήκε από το σπίτι του στο κέντρο του Μιλάνου μετά το θάνατό του είπε στους δημοσιογράφους ότι παρακολουθούσε καθημερινά τη λειτουργία.

«Το Μιλάνο είναι γεμάτο σημάδια του Αρμάνι»

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στον Λέο Ντελ’Όρκο, μακροχρόνιο συνεργάτη και σύντροφο του Αρμάνι και επικεφαλής του τμήματος ανδρικών ενδυμάτων, ο οποίος στεκόταν κοντά στο φέρετρο.

«Ένας άνθρωπος εξαιρετικής κομψότητας», είπε ο Σάλα στους δημοσιογράφους έξω από το κτίριο. «Το Μιλάνο είναι γεμάτο σημάδια του Αρμάνι. Θα είναι αδύνατο να τον ξεχάσουμε».

Ο Σάλα θυμήθηκε ένα τηλεφώνημα από τον Αρμάνι στις αρχές Αυγούστου, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο διαφθοράς στην πόλη.

«Μου είπε “καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή. Πάντα υπάρχει κάτι θετικό στις δύσκολες στιγμές. Οι αληθινοί φίλοι σε τέτοιες στιγμές αποκαλύπτονται. Εγώ είμαι αληθινός φίλος σου”. Αυτό θα το θυμάμαι πάντα» είπε ο Σάλα.

Μυστική κηδεία

Η φίλη του, Άννα Μαρία Λόνγκο Ντόρνι, ταξίδεψε πάνω από δύο ώρες από το Lago Maggiore, βόρεια του Μιλάνου, για να αποτίσει τον τελευταίο της φόρο τιμής, φορώντας για την περίσταση ένα μεσάνυχτα μπλε σακάκι Armani.

«Φοράς Armani και είσαι τέλειος» είπε. «Είναι πάντα επίκαιρο, ακόμα και μετά από 20 χρόνια».

Δύο ώρες μετά το άνοιγμα των θυρών, η ουρά των πενθούντων εκτεινόταν σε όλο το τετράγωνο.

Το λαϊκό προσκύνημα θα συνεχιστεί μέχρι την Κυριακή. Ο Αρμάνι θα ταφεί μετά από μια ιδιωτική κηδεία, οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν μυστικές.

Η πόλη του

Το Μιλάνο φιλοξενεί πολλά αξιοθέατα του Αρμάνι, όπως το θέατρό του και το μουσείο Armani/Silos — ένας εκθεσιακός χώρος στην καρδιά της σχεδιαστικής περιοχής της πόλης — καθώς και την κατοικία του και τα ιστορικά γραφεία του στο κέντρο της πόλης, τα καταστήματα και το ξενοδοχείο του.

Ήταν επίσης σημαντικός υποστηρικτής πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως το Teatro alla Scala του Μιλάνου, και ιδιοκτήτης της ομάδας μπάσκετ Olympia Milan.

Μια περίοπτη μόνιμη διαφημιστική πινακίδα της Emporio Armani καλωσορίζει τους επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο Linate του Μιλάνου, ενώ η μάρκα κατέχει από καιρό μια μόνιμη διαφημιστική πινακίδα στην περιοχή Brera του Μιλάνου, συμβολίζοντας την πρωτοποριακή προσέγγιση του Αρμάνι στην επικοινωνία.

«Από εκεί ξεκινούν όλα»

Ο Αρμάνι, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα και πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας, απουσίασε για πρώτη φορά από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο του 2025, κατά τη διάρκεια των επιδείξεων της ανδρικής συλλογής Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, προκειμένου να αναρρώσει από μια αδιαθεσία.

Συλλυπητήρια κατέφτασαν από φίλους και θαυμαστές από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι Ραλφ Λόρεν, Τζούλια Ρόμπερτς, Άννα Γουίντουρ και Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Ο Αρμάνι προετοίμασε ένα τελευταίο αντίο για τους πενθούντες. Μια φωτογραφία του σχεδιαστή που χαμογελά και χαιρετά προβάλλει στον πίσω τοίχο της αίθουσας προβολής με τα αποχαιρετιστήρια λόγια: «Το σημάδι που ελπίζω να αφήσω είναι αυτό της αφοσίωσης, του σεβασμού και της γνήσιας φροντίδας για τους ανθρώπους και τη ζωή. Από εκεί ξεκινούν όλα».

*Με στοιχεία από apnews.com