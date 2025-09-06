Το Armani Teatro στο Μιλάνο αποτέλεσε σήμερα το σημείο συνάντησης εκατοντάδων ανθρώπων, καθώς άνοιξε τις πύλες του για το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του θρυλικού σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι. Από νωρίς το πρωί, πολίτες σχημάτισαν μακρές ουρές για να αποτίσουν φόρο τιμής και να απευθύνουν το τελευταίο αντίο στον διεθνούς ακτινοβολίας Ιταλό μόδιστρο, όπως μεταδίδει το AFP.

Αντίο σε έναν θρύλο της μόδας

Η σορός του Αρμάνι θα παραμείνει εκτεθειμένη καθ’ όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στο γνωστό θέατρο της ομώνυμης εταιρείας, δίνοντας τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να εκφράσει τα συναισθήματά του για τον καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη παγκόσμια μόδα.

Η είδηση του θανάτου του την Πέμπτη, σε ηλικία 91 ετών, προκάλεσε συγκίνηση διεθνώς και βύθισε σε πένθος τη βιομηχανία της μόδας, που θρηνεί την απώλεια ενός από τους σπουδαιότερους δημιουργούς της σύγχρονης ιστορίας.