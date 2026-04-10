Ο Νεϊμάρ φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο ενδιαφέροντος από το MLS, καθώς η Σινσινάτι εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για πιθανή μετακίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με τους εκπροσώπους του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, προκειμένου να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

NEWS: FC Cincinnati has engaged Neymar’s camp in preliminary discussions about a move to MLS, per sources briefed on the situation. The sources cautioned that the discussions around the Brazilian star are in the very early stages. pic.twitter.com/WPcwvfUeld — The Athletic (@TheAthletic) April 9, 2026

Ο Νεϊμάρ δεσμεύεται με συμβόλαιο στη Σάντος έως το τέλος του 2026, μετά την πρόσφατη ανανέωσή του, ενώ οποιαδήποτε απόφαση για το μέλλον του αναμένεται να παρθεί μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το τελευταίο διάστημα, ο Βραζιλιάνος επιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, έχοντας περιορισμένη συμμετοχή μέσα στο 2026, με απολογισμό τρία γκολ και τρεις ασίστ σε έξι εμφανίσεις.