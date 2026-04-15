Από το καλοκαίρι του 2029 και υπό καλές προϋποθέσεις αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά η εγκατάσταση κλιματισμού στα τρένα του Μετρό της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι, καθώς πλησιάζει το θέρος του 2026, για τουλάχιστον τρία ακόμη καλοκαίρια οι συνθήκες για το επιβατικό κοινό θα παραμείνουν «καυτές».

Σύμφωνα με το Insider.gr, η ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.) προχώρησε στη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο την «Αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς που εξυπηρετούν τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό Αθήνας», συνολικού προϋπολογισμού 109 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η παράδοση των υλικών προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 36 μήνες.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό υποδηλώνει ότι, αν και η αναβάθμιση των παλαιότερων συρμών μπαίνει πλέον «στις ράγες», η ολοκλήρωσή της τοποθετείται χρονικά σε περίπου τρία χρόνια. Μάλιστα, το έργο αφορά μόνο 12 από τους συνολικά 28 συρμούς της συγκεκριμένης γενιάς. Αν ληφθούν υπόψη καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί σε άλλους αντίστοιχους διαγωνισμούς, όπως εκείνος για τους 14 συρμούς της Γραμμής 1, τότε ο ορίζοντας της τριετίας μοιάζει μάλλον ενδεικτικός.

Οι συρμοί της σειράς 1 του Μετρό της Αθήνας βρίσκονται σε κυκλοφορία από το 2000, δηλαδή λειτουργούν πάνω από 25 χρόνια. Είναι οι μόνοι που δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού στους χώρους των επιβατών, καθώς όταν καθορίστηκαν οι προδιαγραφές τους τη δεκαετία του 1990, ο κλιματισμός δεν θεωρήθηκε απαραίτητος. Σήμερα, όμως, με τα φαινόμενα καύσωνα όλο και συχνότερα, η ανάγκη για αναβάθμιση είναι επιτακτική. Έτσι, η ΣΤΑΣΥ δρομολογεί την αναβάθμιση των συρμών, αρχικά για περιορισμένο αριθμό.

Η σειρά 1 περιλαμβάνει 28 συρμούς, εκ των οποίων οι 12 θα αναβαθμιστούν στην πρώτη φάση. Το εκτιμώμενο κόστος για τους 12 συρμούς (των έξι οχημάτων έκαστος) ανέρχεται στα 109 εκατ. ευρώ. Η παράδοση του πρώτου αναβαθμισμένου συρμού προβλέπεται σε 22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με πλήρη ολοκλήρωση σε 36 μήνες. Ωστόσο, η πρόοδος εξαρτάται από την ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού και την απουσία προσφυγών. Μέχρι τότε, οι επιβάτες του Μετρό θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν «συνθήκες βρασμού» κατά τους θερινούς μήνες.

Το έργο περιλαμβάνει, πέρα από την εγκατάσταση κλιματισμού στους χώρους επιβατών, αναβάθμιση και αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού, προσθήκη συστημάτων ασφάλειας και βελτίωσης της λειτουργίας, καθώς και γενική επισκευή. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η τοποθέτηση νέου εξοπλισμού όπως σύστημα κλιματισμού, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, πινακίδες και οθόνες ενημέρωσης, ηχομόνωση, σύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων και καταγραφής συμβάντων.

Επιπλέον, θα αντικατασταθούν κρίσιμα τεχνικά μέρη, όπως το σύστημα έλξης με κινητήρες AC και inverters, τα συστήματα ελέγχου και πέδησης, τα όργανα οδήγησης, ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και ο φωτισμός. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης, στεγανοποίησης, βαφής και αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Νέοι συρμοί και επιπλέον χρηματοδότηση

Παράλληλα, εκκρεμεί διαγωνισμός για την προμήθεια 15 νέων τρένων, με στόχο την ενίσχυση του δικτύου. Το σχέδιο προβλέπει οκτώ συμβατικούς και επτά διρευματικούς συρμούς, οι οποίοι θα εξυπηρετούν τη Γραμμή 3 μέχρι το αεροδρόμιο. Για το έργο έχουν εξασφαλιστεί περίπου 184 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ πρόσθετη χρηματοδότηση αναμένεται μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Για το Ταμείο αυτό προβλέπονται δράσεις ύψους 0,5 δισ. ευρώ αποκλειστικά για τις μεταφορές, που αφορούν παρεμβάσεις σε λεωφορεία, μετρό και άλλες υποδομές αστικής κινητικότητας.