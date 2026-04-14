Περισσότερα από 900 εκατ. ευρώ πρόκειται να επενδυθούν μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου (Social Climate Fund – SCF) σε δράσεις που ενισχύουν και εκσυγχρονίζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βελτιώνουν την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, προωθούν την ηλεκτροκίνηση στα ταξί και ενισχύουν τη μικροκινητικότητα και τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία.

Το σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού», εγκρίθηκε επί της αρχής από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής και εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση τη Μεγάλη Δευτέρα στην Ολομέλεια.

Επενδύσεις σε συγκοινωνίες και προσβασιμότητα

Από τα συνολικά 5,3 δισ. ευρώ του Ταμείου, τα 906,9 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε έργα που περιλαμβάνουν την ενίσχυση του στόλου αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την αναβάθμιση συρμών του Μετρό, τη βελτίωση σταθμών του ΟΣΕ και την ανάπτυξη δημοτικής συγκοινωνίας. Παράλληλα, προβλέπεται αντικατάσταση συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά, παροχή μεταφορών κατά παραγγελία για ευάλωτους πολίτες και βελτίωση της βιώσιμης κινητικότητας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, «προχωρούμε στην αναβάθμιση των Συγκοινωνιών με την αξιοποίηση πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου». Ο ίδιος σημείωσε ότι το Μετρό και ο Ηλεκτρικός της Αθήνας ενισχύονται με 22 νέους συρμούς, ενώ προστίθενται 210 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία στον στόλο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις

Στις αστικές συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα διατεθούν 129 εκατ. ευρώ. Ο εκσυγχρονισμός των ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ περιλαμβάνει 210 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, που θα εξυπηρετούν περιοχές με αυξημένες ανάγκες, όπως η Δυτική Αττική και η Δυτική Θεσσαλονίκη. Αναμένεται μείωση του χρόνου αναμονής κατά 15% και εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως 35 εκατ. ευρώ.

Για τα μέσα σταθερής τροχιάς, 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αναβάθμιση 10 συρμών της Γραμμής 1 του Μετρό, ενώ 7 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην προσβασιμότητα των 24 σταθμών της ίδιας γραμμής. Στόχος είναι οι διαδρομές ατόμων με αναπηρία να αυξηθούν από 4.000 σε 10.000 ημερησίως.

Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό θα διατεθούν 210 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 12 νέων συρμών, μειώνοντας τον μέσο χρόνο δρομολογίων στα 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Επίσης, 5,5 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην ψηφιακή χαρτογράφηση και καθοδήγηση στους σταθμούς Μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης, μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης για εσωτερική πλοήγηση.

Σιδηρόδρομος, δημοτική συγκοινωνία και νέες υπηρεσίες

Πενήντα εκατ. ευρώ προορίζονται για την αναβάθμιση 33 σιδηροδρομικών σταθμών του ΟΣΕ, με στόχο την πλήρη προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους. Παράλληλα, το πρόγραμμα ATHENS MOVE θα χρηματοδοτηθεί με 11,2 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία τεσσάρων νέων γραμμών δημοτικής συγκοινωνίας και την αγορά 17 ηλεκτρικών λεωφορείων.

Επιπλέον, 10,2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη υπηρεσιών Μεταφορών Κατά Παραγγελία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που θα καλύπτουν πάνω από 44.000 ευάλωτους πολίτες, εκ των οποίων περίπου 10.000 είναι άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Μεταφορές σε αγροτικές περιοχές και μαθητές με αναπηρία

Σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, το πρόγραμμα επεκτείνεται με προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ για την προμήθεια 100 ηλεκτρικών λεωφορείων και τη δημιουργία εθνικής πλατφόρμας κρατήσεων και δρομολόγησης. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί 27.000 τακτικούς χρήστες ετησίως, με δωρεάν μετακινήσεις για άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επένδυση ύψους 219 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά μαθητών με αναπηρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Το μέτρο θα καλύψει περίπου το 70% των εθνικών αναγκών, δηλαδή 11.000 μαθητές, με ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα ειδικά διαμορφωμένα για τη μεταφορά τους.

Ηλεκτρικά ταξί και βιώσιμη κινητικότητα

Προβλέπεται επιδότηση ύψους 68 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση συμβατικών ταξί με ηλεκτρικά, με 20.000 ευρώ ανά όχημα και αυξημένο ποσό 29.000 ευρώ για προσβάσιμα ΕΔΧ ταξί για άτομα με αναπηρία. Η διαδικασία θα είναι απλή και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Τέλος, 93 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για έργα βιώσιμης μετακίνησης, όπως ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι συνολικού μήκους 76,8 χιλιομέτρων σε 12 πόλεις. Ενδεικτικά έργα θα υλοποιηθούν σε Αγρίνιο, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλών και προσβάσιμων διαδρομών για όλους.