Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα μεγάλα έργα υποδομών στην Αττική, που καλύπτουν τομείς από τις μεταφορές και τα οδικά δίκτυα έως τις αστικές αναπλάσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα. Το εκτεταμένο αυτό πρόγραμμα παρεμβάσεων αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εικόνα της πρωτεύουσας και την καθημερινότητα των πολιτών τα επόμενα χρόνια.

Κεντρικό έργο αποτελεί η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, που θεωρείται το μεγαλύτερο δημόσιο έργο σε εξέλιξη στη χώρα. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις αρμόδιου φορέα, η ολοκλήρωσή της τοποθετείται ακόμη και στο 2032. Η νέα γραμμή, με 15 σταθμούς, θα εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο.

Στο πεδίο των οδικών υποδομών, προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Έργα αναβάθμισης σε βασικούς άξονες, όπως στη Λεωφόρο Κηφισού και τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, συνοδεύονται από συντηρήσεις και βελτιώσεις κόμβων.

Παράλληλα, εξετάζονται επεκτάσεις και νέες συνδέσεις, μεταξύ των οποίων η επέκταση της Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα. Το έργο αυτό αναμένεται να ενισχύσει τη διασύνδεση της πρωτεύουσας με τα λιμάνια και να στηρίξει την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής.

Αντιπλημμυρικά έργα και προστασία περιοχών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια. Σημαντικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε δήμους όπως οι Αχαρνές, η Ραφήνα και η Μάνδρα, περιλαμβάνοντας διευθετήσεις ρεμάτων, κατασκευή αγωγών ομβρίων και ενίσχυση των υποδομών αποστράγγισης.

Τα έργα αυτά θεωρούνται κρίσιμα για την προστασία ζωών και περιουσιών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ολοένα συχνότερα λόγω της κλιματικής κρίσης.

Αστικές αναπλάσεις και παραλιακά μέτωπα

Η Αττική βρίσκεται επίσης σε φάση σημαντικών αλλαγών στον αστικό ιστό. Εμβληματικό παράδειγμα αποτελεί η ανάπλαση του Ελληνικού, που διαμορφώνει έναν νέο αστικό πυρήνα με πράσινους χώρους, κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και επιχειρηματικά κέντρα.

Παράλληλα, προχωρούν έργα στο κέντρο της Αθήνας με στόχο τη βελτίωση των δημόσιων χώρων, τη δημιουργία νέων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων και την αύξηση του αστικού πρασίνου. Σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται και στα παραλιακά μέτωπα, όπως στον Φαληρικό Όρμο, όπου συνδυάζονται έργα ανάπλασης και αντιπλημμυρικής προστασίας με τη δημιουργία ελεύθερων χώρων για τους πολίτες.

Χρηματοδότηση και προκλήσεις

Τα περισσότερα έργα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που επιτρέπει την επιτάχυνση της υλοποίησής τους. Ωστόσο, δεν λείπουν οι προκλήσεις, όπως καθυστερήσεις λόγω προσφυγών, τεχνικά εμπόδια και η προσωρινή επιβάρυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παρά τις δυσκολίες, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η Αττική εισέρχεται σε μια νέα εποχή υποδομών. Οι συνδυασμένες επενδύσεις σε μεταφορές, περιβάλλον και αστικό χώρο δημιουργούν τις βάσεις για μια πιο βιώσιμη, ανθεκτική και λειτουργική μητροπολιτική περιοχή.