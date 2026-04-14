Ένας 16χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και σεξουαλική κακοποίηση με επιβαρυντικά στοιχεία, σε σχέση με τον θάνατο της ετεροθαλούς αδελφής του κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών σε κρουαζιερόπλοιο, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η 18χρονη Anna Kepner έχασε τη ζωή της στο κρουαζιερόπλοιο Carnival Horizon τον Νοέμβριο, ενώ το πλοίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα με προορισμό το Μαϊάμι, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο θετός αδελφός της «την κακοποίησε σεξουαλικά και την σκότωσε εσκεμμένα». Η Kepner, μαθήτρια λυκείου στη Φλόριντα, πέθανε από ασφυξία, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Αρχικά, ο ανήλικος κατηγορήθηκε ως ανήλικος παραβάτης, όμως πλέον έχει παραπεμφθεί σε δίκη ως ενήλικος από ομοσπονδιακό δικαστήριο, με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και σεξουαλική κακοποίηση με επιβαρυντικά στοιχεία.

Ο πατέρας της, Chris Kepner, είναι παντρεμένος με τη μητέρα του κατηγορούμενου, Shauntel Kepner. Σε κοινή τους δήλωση τη Δευτέρα, οι Chris και Shauntel Kepner ανέφεραν: «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από την απώλεια της Anna και συνεχίζει να θρηνεί αυτή την αδιανόητη τραγωδία».

Το ζευγάρι σημείωσε ότι ο 16χρονος δεν έχει ακόμη τεθεί υπό κράτηση, κάτι που τους έχει αφήσει, όπως είπαν, «βαθιά ανήσυχους και προβληματισμένους».

«Πιστεύουμε ότι η λογοδοσία είναι κρίσιμη και αναζητούμε σαφήνεια σχετικά με την υπόθεση», πρόσθεσαν, τονίζοντας πως «εμπιστευόμαστε το σύστημα δικαιοσύνης για να αναζητήσει την αλήθεια με φροντίδα και ακεραιότητα».

Καταλήγοντας, οι Kepner υπογράμμισαν: «Η κατάσταση αυτή είναι βαθιά επώδυνη και περίπλοκη για όλη την οικογένειά μας. Η Anna ήταν βαθιά αγαπητή και παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να τιμούμε τη μνήμη της κάθε μέρα».