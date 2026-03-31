Η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων και Εκρηκτικών (ATF) δεν κατάφερε να συνδέσει με απόλυτη βεβαιότητα το θραύσμα σφαίρας που ανακτήθηκε κατά τη νεκροψία του Τσάρλι Κερκ με το τουφέκι που βρέθηκε κοντά στη σκηνή της δολοφονίας του δεξιού πολιτικού ακτιβιστή. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το FBI πραγματοποιεί πρόσθετες εξετάσεις, όπως ανέφεραν οι δικηγόροι του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του Κερκ.

Η ομάδα υπεράσπισης του Tyler Robinson ζήτησε την αναβολή της προκαταρκτικής ακρόασης που είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο. Όπως υποστηρίζουν, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν την ανάλυση της σφαίρας και τον μεγάλο όγκο αποδεικτικού υλικού που θα μπορούσε να ενισχύσει την υπεράσπιση του κατηγορουμένου.

Αναπάντητα ερωτήματα για τη βαλλιστική ανάλυση

Η έκθεση της ATF για τη βαλλιστική ανάλυση παραμένει απόρρητη. Ωστόσο, οι δικηγόροι έχουν επικαλεστεί αποσπάσματα σε δημόσια έγγραφα που αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα ήταν ασαφή και μη καταληκτικά.

Η επιτυχία μιας βαλλιστικής εξέτασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος και την κατάσταση των θραυσμάτων. Οι ειδικοί αναζητούν μικροσκοπικά, μοναδικά σημάδια που αφήνει η κάννη του όπλου στη σφαίρα — σημάδια που θεωρούνται μοναδικά, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα.

Η υπεράσπιση και οι ισχυρισμοί της

Η υπεράσπιση αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει την ανάλυση για να απαλλάξει τον Robinson από τις κατηγορίες στην προκαταρκτική ακρόαση. Από την πλευρά τους, οι εισαγγελείς προσπαθούν να αποδείξουν πως υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει η υπόθεση σε δίκη.

Οι εισαγγελείς σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον 22χρονο Robinson, ο οποίος κατηγορείται για επιβαρυμένη ανθρωποκτονία για τη δολοφονία του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου, εντός του πανεπιστημιακού χώρου του Utah Valley University στο Orem. Ο κατηγορούμενος δεν έχει ακόμη υποβάλει επίσημη δήλωση ενοχής ή αθωότητας.

Τα ευρήματα των αρχών και η επόμενη δικάσιμος

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, DNA που ταιριάζει με του Robinson εντοπίστηκε στη σκανδάλη του τουφεκιού, στο κάλυκα της σφαίρας που εκτοξεύθηκε και σε δύο μη χρησιμοποιημένα φυσίγγια. Οι συνήγοροι υπεράσπισης τονίζουν ότι οι εκθέσεις αναφέρουν την ύπαρξη DNA από περισσότερα από ένα άτομα, κάτι που απαιτεί πιο σύνθετη ανάλυση.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι ο Robinson φέρεται να έστειλε μήνυμα στη σύντροφό του, δηλώνοντας ότι στόχευσε τον Κερκ επειδή «είχε αρκετά από το μίσος του».

Ο Robinson αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 17 Απριλίου, σε ακρόαση που αφορά αίτημα της υπεράσπισης να απαγορευθεί η παρουσία καμερών στην αίθουσα.

Πηγή: Guardian