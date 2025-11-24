Φουντώνουν οι φήμες στις Ηνωμένες Πολιτείες για σχέση της χήρας του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, μετά τον δημόσιο εναγκαλισμό τους στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή, αλλά και το γεγονός ότι η σύζυγός του αμερικανού αντιπροέδρου εθεάθη μετά απ’ αυτό χωρίς να φορά τη βέρα της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Έρικα Κερκ μιλώντας το Σαββατοκύριακο στο δημοφιλές στις ΗΠΑ σόου «Megyn Kelly Live» που παρουσιάζει η Μέγκιν Κέλι, τοποθετήθηκε για τον σάλο που έχει δημιουργηθεί, λέγοντας ότι «ο τρόπος να εκφράζω την αγάπη μου, είναι το άγγιγμα». Περιέγραψε δε τη σκηνή με τον Τζέι Ντι Βανς λέγοντας «περπατάω προς το μέρος του, περπατάει προς το μέρος μου, αρχίζω να κλαίω, λέει “Είναι τόσο περήφανος για σένα” και λέω “Ο Θεός να σε ευλογεί” και αγγίζω το πίσω μέρος του κεφαλιού του».

Η Έρικα Κερκ απέρριψε την κριτική που δέχτηκε για θερμό εναγκαλισμό με τον αντιπρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι «όταν αγκαλιάζω κάποιον, αγγίζω το πίσω μέρος του κεφαλιού του και πάντα λέω “ο Θεός να σε ευλογεί”. Αυτό συνηθίζω να κάνω». Η παρουσιάστρια σχολίασε τότε, ότι «θα υπήρχαν λιγότερες αντιδράσεις, αν του είχες πιάσει τον κ@λο», με την χήρα του Τσάρλι Κερκ να συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι «αν το είχα κάνει, δεν θα δεχόμουν τόσο μίσος». Η απάντηση αυτή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να επισημαίνουν, ότι το σχόλιο που έκανε ήταν τουλάχιστον «απρεπές».

Χωρίς τη βέρα της η σύζυγος του Τζέι Ντι Βανς

Την ίδια ώρα, φουντώνουν οι φήμες αναφορικά με τον γάμο του Τζέι Ντι Βανς, έπειτα από επίσκεψη της συζύγου του, Ούσα, σε στρατιωτική μονάδα εκπαίδευσης στο Τζάκσονβιλ της Βόρειας Καρολίνας, μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου. Σε φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, κάποιοι παρατήρησαν, ότι δεν φορούσε τη βέρα της και έτσι οι φήμες για προβλήματα στον γάμο της με τον 41χρονο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ πήραν διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος της πάντως σχολίασε στο people.com την εμφάνισή της χωρίς δαχτυλίδι, τονίζοντας ότι «η Ούσα είναι μητέρα τριών μικρών παιδιών, που πλένει πολλά πιάτα, κάνει πολλά μπάνια και ξεχνάει το δαχτυλίδι της μερικές φορές».