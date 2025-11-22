Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τόνισε χθες Παρασκευή το βράδυ (σ.σ. λίγο μετά τις 05:20 ώρα Ελλάδας) ότι «οποιοδήποτε» σχέδιο για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία πρέπει να «τερματίσει τους σκοτωμούς ενώ θα προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία», να είναι «αποδεκτό και από τις δυο πλευρές» και να «μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει» η σύρραξη που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Βανς ανέφερε ακόμη μέσω X πως είναι αποκύημα «φαντασίας» η θέση που εκφράζεται από κάποιους —δεν ξεκαθάρισε σε ποιους αναφέρεται— πως «αν απλά δίναμε περισσότερα χρήματα, περισσότερα όπλα ή (επιβάλλονταν) περισσότερες κυρώσεις» η «νίκη» της Ουκρανίας θα σε απόσταση επαφής, προσθέτοντας πως η ειρήνευση δεν θα επιτευχθεί από «αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας».

Πιέσεις

Οι δηλώσεις του Βανς σχετικά με την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία έρχονται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας του. Ο Ουκρανός πρόεδρος καλείται να επιλέξει μέχρι την Πέμπτη αν θα αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ με οδυνηρές παραχωρήσεις ή αν θα χάσει από το πλευρό του έναν βασικό εταίρο.

«Τώρα, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ δύσκολη επιλογή, είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της είτε να διακινδυνεύσει να χάσει έναν σημαντικό εταίρο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, σε ένα χαρακτηριστικό σχόλιο της επιφυλακτικής διάθεσης του Κιέβου όσον αφορά το προτεινόμενο σχέδιο. «Θα αγωνιστώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να διασφαλίσω ότι δεν θα παραβλεφθούν τουλάχιστον δύο σημεία του σχεδίου – η αξιοπρέπεια και η ελευθερία των Ουκρανών», πρόσθεσε. Πάντως, ο Ζελένσκι δεν απέρριψε ανοιχτά το σχέδιο του Τραμπ. «Εκτιμούμε τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του προέδρου Τραμπ και της ομάδας του που στοχεύουν στον τερματισμό αυτού του πολέμου. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», ανέφερε.