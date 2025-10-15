Ο Ντόναλντ Τραμπ τίμησε μεταθανάτια τον στενό του σύμμαχο, Τσάρλι Κερκ, απονέμοντάς του το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας, την κορυφαία πολιτική διάκριση των ΗΠΑ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στους κήπους του Λευκού Οίκου, λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ίνφλουενσερ στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εξήρε τον 31χρονο Κερκ, χαρακτηρίζοντάς τον «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας». Σύμφωνα με τον ίδιο, η θυσία του μπορεί να συγκριθεί με εκείνη του Σωκράτη, του Αγίου Πέτρου, του Αβραάμ Λίνκολν και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του Κερκ ως χριστιανού εθνικιστή και επικεφαλής της οργάνωσης νεολαίας Turning Point USA, που είχε συμβάλει ενεργά στην κινητοποίηση των νέων υπέρ του στις προεδρικές εκλογές.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο 79χρονος πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της άκρας αριστεράς, την οποία κατηγόρησε ότι «ακολουθεί την ιδεολογία του διαβόλου». Όπως είπε, «βλέπουμε λεγεώνες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς να διαπράττουν βίαιες ενέργειες», ανακοινώνοντας την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε πόλεις υπό δημοκρατική διοίκηση, παρά τις αντιδράσεις των τοπικών αρχών.

Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η πολιτική βία στις ΗΠΑ προέρχεται αποκλειστικά από την αριστερά, αποφεύγοντας να αναφερθεί σε επιθέσεις εναντίον προσωπικοτήτων των Δημοκρατικών.

Η συγκινητική ομιλία της συζύγου του Κερκ

Η σύζυγος του δολοφονημένου ίνφλουενσερ, Έρικα Κερκ, παρέλαβε το μετάλλιο εξ ονόματος του θανόντος. Με εμφανή συγκίνηση, δήλωσε: «Σε όλους όλοι μας βλέπουν. Αυτή δεν είναι τελετή, είναι φύλλο πορείας». Η ίδια έχει αναλάβει πλέον την ηγεσία της οργάνωσης Turning Point USA, συνεχίζοντας, όπως είπε, «την αποστολή που δεν πέθανε μαζί του».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της πρόσθεσε πως, αν ο σύζυγός της ζούσε, «πιθανόν θα έθετε υποψηφιότητα» για την προεδρία στο μέλλον.

Η υπόθεση της δολοφονίας και οι αντιδράσεις

Ο φερόμενος ως δράστης, Τάιλερ Ρόμπινσον, 22 ετών, αντιμετωπίζει την ποινή του θανάτου. Η δίκη του έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις βίζες τουλάχιστον έξι αλλοδαπών που, σύμφωνα με την υπηρεσία, «πανηγύρισαν την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ» μέσω αναρτήσεων στο X. Δημοσιοποίησε μάλιστα αποσπάσματα των μηνυμάτων που τους αποδίδει.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εφαρμόσει και στο παρελθόν την πρακτική ακύρωσης θεωρήσεων για λόγους πολιτικών πεποιθήσεων, κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε την πολιτική αυτή, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις φοιτητών που είχαν εκφραστεί υπέρ των Παλαιστινίων.

Μετά τη δολοφονία του Κερκ, πολλοί Αμερικανοί που είχαν επικρίνει το θύμα στα κοινωνικά δίκτυα βρέθηκαν αντιμέτωποι με απολύσεις, γεγονός που άνοιξε νέα συζήτηση στις ΗΠΑ για τα όρια της ελευθερίας του λόγου και τις πολιτικές συνέπειες της δημόσιας έκφρασης.