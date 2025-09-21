Συγγενείς, συνεργάτες και υποστηρικτές του δολοφονηθέντα Αμερικανού συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, καθώς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, θα αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στη μνήμη του σε μεγάλη νεκρώσιμη τελετή που πραγματοποιείται σήμερα στην Αριζόνα.

Η τελετή θα λάβει χώρα στις 11:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) σε στάδιο χωρητικότητας 63.400 θέσεων στο Γκλέντεϊλ, όπου ο Κερκ διέμενε με την οικογένειά του.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να παραστούν στην τελετή, ενώ ο Τραμπ και ο Βανς θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους στο πλευρό της συζύγου του εκλιπόντος, Έρικα. Παρών θα είναι και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντον Τζούνιορ, ενώ και άλλοι εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν εκφράσει την πρόθεση να παραστούν.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί για την τελετή, που πραγματοποιείται σε κλίμα έντασης στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Η δολοφονία του Κερκ και οι πολιτικές συνέπειες

Ο 31χρονος διαμορφωτής κοινής γνώμης δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου. Ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 22 ετών, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο, με το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής να παραμένει ανοιχτό.

Η δολοφονία του Κερκ είχε άμεσες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ, προκαλώντας ανησυχία και έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά από αιτήματα του Τραμπ και του Βανς για τιμωρία όσων επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές υποστηρίζουν ότι τέτοια σχόλια προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Η δράση και η κληρονομιά του Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ διατηρούσε στενές σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και την οικογένειά του. Υπήρξε ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε σχολεία και πανεπιστήμια σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέσω των πλατφορμών του, συμπεριλαμβανομένου ενός επιτυχημένου πόντκαστ, ο Κερκ είχε τη δυνατότητα να απευθύνεται σε εκατομμύρια ανθρώπους, κυρίως νέους. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.