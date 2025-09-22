Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «γίγαντα της γενιάς του», στη διάρκεια νεκρώσιμης τελετής που πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστο στάδιο στην Αριζόνα. Ο συντηρητικός ακτιβιστής δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία μόλις 31 ετών.

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 παρευρισκομένους στο στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

Ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμό στον λαιμό την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα. Ως εμβληματική μορφή του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), ο Κερκ διακρινόταν για τη στήριξή του στις πολιτικές απόψεις του προέδρου Τραμπ, τις οποίες προωθούσε τόσο στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης όσο και σε εκδηλώσεις που διοργάνωνε σε πανεπιστήμια, με επίκεντρο κυρίως τη νεολαία.