Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του νεαρού συντηρητικού ακτιβιστή που δολοφονήθηκε πρόσφατα, συγκεντρώνει τεράστιο πλήθος στην Αριζόνα. Οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι μπορεί να παραστούν στην τελετή μνήμης, αριθμός που διπλασιάζει τις αρχικές προβλέψεις.

Περισσότεροι από 200.000 έχουν ήδη εγγραφεί στο διαδίκτυο για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, η οποία φιλοξενείται στο Στέιτ Φαρμ Στάντιουμ της Γκλέντεϊλ, χωρητικότητας 63.000 θέσεων, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 10.000, ενώ το Desert Diamond Arena λειτουργεί ως χώρος υπερχείλισης με 19.000 θέσεις.

Το στάδιο γεμίζει με ταχύ ρυθμό, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατακλύζουν τον χώρο για να αποχαιρετήσουν τον Τσάρλι Κερκ. Οι πρώτες και δεύτερες κερκίδες έχουν ήδη γεμίσει, ενώ πλέον γεμίζει και το ανώτερο διάζωμα. Ατελείωτες ουρές σχηματίζονται στους διαδρόμους, με τους παρευρισκόμενους να αναζητούν θέση για να συμμετάσχουν στο μνημόσυνο.

Η ατμόσφαιρα μέσα στο στάδιο δεν θυμίζει τυπική κηδεία. Οι περισσότεροι πενθούντες φορούν κόκκινα, λευκά και μπλε, όπως συνέστησαν οι διοργανωτές, και σχεδόν κανείς μαύρα. Η ηλικιακή γκάμα είναι μεγάλη, από εφήβους μέχρι μεγαλύτερους, ενώ πολλές οικογένειες με μικρά παιδιά έχουν προσέλθει. Στη σκηνή παίζουν χριστιανικοί μουσικοί ύμνους, με το κοινό να στέκεται και να σηκώνει τα χέρια του σε ένδειξη συμμετοχής.

Στους γύρω δρόμους της Γκλέντεϊλ παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, με τους παρευρισκόμενους να παρκάρουν σε μεγάλες αποστάσεις και να περπατούν προς το στάδιο. Καθώς περνάει μια μακρά πομπή μοτοσικλετών με αμερικανικές σημαίες, πολλοί οδηγοί βγαίνουν από τα οχήματά τους, χειροκροτούν και φωνάζουν «God bless America!».

Την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στο State Farm Stadium για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, η οργάνωσή του, Turning Point USA, αξιοποιεί τη στιγμή για να ενισχύσει την πολιτική της δράση. Πριν καν ξεκινήσει επίσημα το πρόγραμμα, εθελοντές κυκλοφορούν στους διαδρόμους με λίστες και σημειωματάρια, καταγράφοντας νέους ψηφοφόρους. Παράλληλα, οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν φυλλάδια για το America Fest 2025, το ετήσιο συνέδριο της οργάνωσης, με ειδικούς κωδικούς έκπτωσης για τη συμμετοχή.

Η Turning Point USA υπήρξε κεντρική δύναμη στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, επενδύοντας εκατομμύρια δολάρια στην κρίσιμη πολιτεία της Αριζόνα. Μετά τον θάνατο του Κερκ, πολλοί υποστηρικτές εκφράζουν την ελπίδα ότι η δράση της οργάνωσης θα συνεχιστεί δυναμικά.

Η δίκη του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Κερκ, συνεχίζεται, με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή. Ο Ρόμπινσον αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παρακώλυση δικαιοσύνης, παράνομη χρήση όπλου, βίαιη πράξη παρουσία παιδιού και άλλες. Οι εισαγγελείς επισημαίνουν ότι η δολοφονία έγινε με πολιτικά κίνητρα, στοχεύοντας τον Κερκ για τις πολιτικές του εκφράσεις.

Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, καταδίκασε τις πολιτικές αντιδράσεις που ακολούθησαν τη δολοφονία, χαρακτηρίζοντας τη χρήση του εγκλήματος ως όχημα για πολιτική εκδίκηση ως «τυπική τακτική αυταρχισμού».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα παραστεί και θα μιλήσει στην τελετή, δήλωσε ότι η εκδήλωση θα «γιορτάσει τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου» και θα αποτελέσει «χρόνο ίασης». Επιπλέον, η σύζυγος του Κερκ, Έρικα, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα απευθύνουν επίσης λόγο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά μνημόσυνα των τελευταίων ετών, με χιλιάδες να εκφράζουν τη θλίψη τους για τον χαμό ενός νεαρού που άσκησε σημαντική επιρροή στον συντηρητικό χώρο των ΗΠΑ.