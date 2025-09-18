Ο γνωστός χιουμορίστας και παρουσιαστής του διάσημου «late show», Τζίμι Κίμελ, βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας καθώς η βραδινή του εκπομπή στις ΗΠΑ αναστάλθηκε μετά τον τολμηρό εναρκτήριο μονόλογό του τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκειά του, ο Κίμελ κατηγόρησε τη δεξιά πτέρυγα των ΗΠΑ πως επιχειρεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από τη δολοφονία του ίνφλουενσερ και διαμορφωτή κοινής γνώμης, Τσάρλι Κερκ. Το δίκτυο ABC επιβεβαίωσε επίσημα την απόφαση αναστολής της εκπομπής την Τετάρτη.

Εκπρόσωπος του ABC ανακοίνωσε πως η μετάδοση της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» διακόπτεται «επ’ αόριστον», προκαλώντας αντιδράσεις στη βιομηχανία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Ο 57χρονος Τζίμι Κίμελ αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην αμερικανική τηλεόραση. Εκτός από την εκπομπή του, όπου σχολιάζει με σαρκαστικό τρόπο την επικαιρότητα πέντε βράδια την εβδομάδα, έχει παρουσιάσει τέσσερις φορές και τα Βραβεία Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Sep 17, 2025 In a decisive move, Nexstar Media Group has announced the indefinite preemption of Jimmy Kimmel Live! across its ABC-affiliated television stations. This action follows controversial comments made by host Jimmy Kimmel regarding the tragic death of conservative… pic.twitter.com/8jRIogz2QK — Fog of Unknowns (@FogOfUnknowns) September 17, 2025

Ο μονόλογος που οδήγησε στην αναστολή

Το βράδυ της Δευτέρας, ο Τζίμι Κίμελ αναφέρθηκε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, προσώπου-συμβόλου της τραμπικής νεολαίας, ο οποίος έπεσε νεκρός όταν 22χρονος τον πυροβόλησε στον λαιμό με κυνηγετικό όπλο.

Το προφίλ του φερόμενου δράστη, Τάιλερ Ρόμπινσον, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Παρά το γεγονός ότι προέρχεται από ρεπουμπλικανική οικογένεια, μεγάλο μέρος της αμερικανικής δεξιάς χαρακτηρίζει τον Ρόμπινσον ως «δολοφόνο της άκρας αριστεράς» και εκφράζει τη θέση ότι κινήθηκε από μίσος προς το θύμα – μάλιστα, πάνω στους κάλυκες βρέθηκαν «αντιφασιστικά μηνύματα». Το περιστατικό έχει βαθύνει το πολιτικό ρήγμα στη χώρα.

Με αιχμηρό σαρκασμό, ο Κίμελ τόνισε: «Φθάσαμε σε νέα ύψη αυτό το σαββατοκύριακο, με τη συμμορία MAGA να προσπαθεί απελπισμένα να παρουσιάσει αυτόν τον πιτσιρικά που δολοφόνησε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό της και να κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει πολιτικό κέρδος».

Ο όρος MAGA αναφέρεται στο γνωστό σύνθημα του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ: «Make America Great Again», το οποίο έχει μετατραπεί σε ταυτότητα για τον σκληρό πυρήνα των υποστηρικτών του.

Πολιτικές διαστάσεις και ανησυχίες

Λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος αναγνώριζε τη συμβολή του Κερκ στην κινητοποίηση της αμερικανικής νεολαίας προς όφελός του, έσπευσε να κατηγορήσει τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το περιστατικό. Η παρέμβαση αυτή προκαλεί νέο γύρο ανησυχιών για το ενδεχόμενο στοχοποίησης της αντιπολίτευσης και απειλές στην ελευθερία του λόγου.

«Εξαίρετη είδηση για την Αμερική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες Τετάρτη για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής του χιουμορίστα Τζίμι Κίμελ, από τους διασημότερους επικριτές του, βλέποντας «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του ανιματέρ για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.