Στη δημοσιότητα δόθηκαν, από τη Δικαιοσύνη, τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Μέσα από αυτά τα μηνύματα αποτυπώνονται, σε κάποιο βαθμό, οι σκέψεις και η ψυχολογία του Ρόμπινσον, τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία του Κερκ.

Ο ανώνυμος συγκάτοικος είπε στους ανακριτές ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον τον είχε ειδοποιήσει για μια ομολογία που είχε αφήσει κάτω από το πληκτρολόγιό του, μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς την περασμένη Τετάρτη στο πανεπιστήμιο Utah Valley, στην πόλη Όρεμ, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Οι αρχές έχουν δηλώσει ότι ο ανώνυμος συγκάτοικος ήταν ένας τρανσέξουαλ άνδρας που βρισκόταν σε διαδικασία μετάβασης σε γυναίκα και είχε ρομαντική σχέση με τον κατηγορούμενο.

Charlie Kirk shooting suspect Tyler Robinson’s texts with roommate, from charging document pic.twitter.com/CriJZUflts — Steve Lookner (@lookner) September 16, 2025

Tα μηνύματα που έγραψαν

Ρόμπινσον: Άσε ό,τι κάνεις και κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου.

[Όταν ο συγκάτοικος κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιο, βρήκε ένα σημείωμα που φέρεται να έγραφε: «Είχα την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».]

Συγκάτοικος: «Τι;?????????????? Αστειεύεσαι, έτσι;

Ρόμπινσον: Είμαι ακόμα καλά, αγάπη μου, αλλά θα μείνω στο Όρεμ για λίγο ακόμα. Δεν θα αργήσω να γυρίσω σπίτι, αλλά πρέπει να πάρω το τουφέκι μου. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γηρατειά. Λυπάμαι που σε έμπλεξα.

Συγκάτοικος: Δεν το έκανες εσύ, έτσι;

Ρόμπινσον: Ναι, το έκανα, συγγνώμη.

Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι είχαν πιάσει τον ένοχο.

Ρόμπινσον: Όχι, έπιασαν έναν τρελό γέρο και μετά ανέκριναν κάποιον που φορούσε παρόμοια ρούχα. Είχα σχεδιάσει να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο ρίψης λίγο μετά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πλευράς της πόλης είχε αποκλειστεί. Είναι ήσυχα, σχεδόν αρκετά για να βγω, αλλά υπάρχει ένα όχημα που περιμένει.

Συγκάτοικος: Γιατί;

Ρόμπινσον: Γιατί το έκανα;

Συγκάτοικος: Ναι

Ρόμπινσον: Βαρέθηκα το μίσος του. Κάποια μίση δεν μπορούν να διαπραγματευτούν. Αν καταφέρω να πάρω το τουφέκι μου χωρίς να με δουν, δεν θα αφήσω κανένα ίχνος. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά, ελπίζοντας ότι θα έχουν φύγει. Δεν έχω δει τίποτα που να δείχνει ότι το βρήκαν.

Συγκάτοικος: Πόσο καιρό το σχεδίαζες αυτό;

Ρόμπινσον: Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, νομίζω. Μπορώ να πλησιάσω, αλλά υπάρχει ένα περιπολικό παρκαρισμένο ακριβώς δίπλα. Νομίζω ότι έχουν ήδη ψάξει εκείνο το σημείο, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω. Μακάρι να είχα γυρίσει πίσω και να το είχα πάρει μόλις έφτασα στο αυτοκίνητό μου. Ανησυχώ για το τι θα κάνει ο γέρος μου, αν δεν του φέρω το τουφέκι του παππού… Δεν ξέρω αν έχει σειριακό αριθμό, αλλά δεν θα με εντοπίσουν. Ανησυχώ για τα αποτυπώματα. Έπρεπε να το αφήσω σε έναν θάμνο, όπου άλλαξα ρούχα. Δεν είχα τη δυνατότητα ή τον χρόνο να το πάρω μαζί μου. Ίσως πρέπει να το εγκαταλείψω και να ελπίζω ότι δεν θα βρουν αποτυπώματα. Πώς στο διάολο θα εξηγήσω στον γέρο μου ότι το έχασα;».

Ρόμπινσον: διαγράψτε αυτή την ανταλλαγή

Ρόμπινσον: ο πατέρας μου θέλει φωτογραφίες του τουφεκιού… λέει ότι ο παππούς θέλει να μάθει ποιος έχει τι, οι ομοσπονδιακοί δημοσίευσαν μια φωτογραφία του τουφεκιού και είναι πολύ μοναδικό. Μου τηλεφωνεί τώρα, δεν απαντά.

Ρόμπινσον: από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία, [ο πατέρας μου] είναι πολύ φανατικός υποστηρικτής του MAGA.

Ρόμπινσον: Θα παραδοθώ οικειοθελώς, ένας από τους γείτονές μου εδώ είναι βοηθός σερίφη.

Ρόμπινσον: Είσαι το μόνο που με απασχολεί, αγάπη μου.

Συγκάτοικος: Εγώ ανησυχώ πολύ περισσότερο για σένα.

Ρόμπινσον: Μην μιλήσεις στα ΜΜΕ, σε παρακαλώ. Μην δώσεις συνεντεύξεις και μην κάνεις σχόλια. … αν κάποιος αστυνομικός σου κάνει ερωτήσεις, ζήτα δικηγόρο και μείνε σιωπηλός.

Η πρώτη εμφάνιση του Τάιλερ Ρόμπινσον

Ο 22χρονος από την Ουάσινγκτον της πολιτείας Γιούτα εμφανίστηκε για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, οπλοκατοχή και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Ο Ρόμπινσον, ο οποίος εμφανίστηκε μέσω σύνδεσης από τις φυλακές της κομητείας Γιούτα, μίλησε μόνο για να επιβεβαιώσει το όνομά του. Κατά τα άλλα, παρέμεινε σιωπηλός και φάνηκε ήρεμος κατά τη σύντομη ακρόαση.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 29 Σεπτεμβρίου. Ο Ρόμπινσον αναμένεται να έχει δικηγόρο μέχρι τότε.