Ο φερόμενος ως δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ δικαιολόγησε τις πράξεις του λέγοντας ότι «κάποιο μίσος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης», αποκάλυψε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Ο επικεφαλής του FBI, ο οποίος θα κληθεί να λογοδοτήσει την Τρίτη ενώπιον της Γερουσίας για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την έρευνα, αποκάλυψε το συγκλονιστικό κίνητρο του 22χρονου Tάιλερ Ρόμπινσον.

«Θα σας πω τι βρέθηκε σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες, μια ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου, όπου ο ύποπτος ανέφερε συγκεκριμένα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι θα το έκανε», δήλωσε ο Πατέλ στο Fox News.

Πρόσθεσε ότι όταν ρωτήθηκε ο Ρόμπινσον γιατί σκότωσε τον συντηρητικό influencer, απάντησε: «Κάποια μίση δεν μπορούν να διαπραγματευτούν».

Ο Ρόμπινσον θα εμφανιστεί σήμερα στο δικαστήριο, όπου θα κατηγορηθεί για τον θάνατο του Kirk.

Σύμφωνα με τον Πατέλ η έρευνα περιελάμβανε συνεντεύξεις μαρτύρων τόσο από το FBI όσο και από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές επιβολής του νόμου, όπου διαπίστωσαν ότι ο Ρόμπινσον «ουσιαστικά παραδέχτηκε» ότι σκότωσε τον Κερκ.

Πηγή: Daily Mail