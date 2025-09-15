Δείγματα DNA που ελήφθησαν από δύο αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο της δολοφονίας του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, αντιστοιχούν στο DNA του υπόπτου που κρατείται από τις αρχές, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.
Πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία που συγκλόνισε την Αμερική και αποκάλυψε τις πολιτικές ρωγμές της, η έρευνα επικεντρώνεται στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και δεν συνεργάζεται με τις αρχές. Πολλά πειστήρια περισυλλέχθηκαν από την αστυνομία, «μεταξύ αυτών ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στη στέγη» κτιρίου της πανεπιστημιούπολης της Γιούτα, όπου κρυβόταν ο ένοπλος.
Μία πετσέτα «με την οποία ήταν τυλιγμένο» το τυφέκιο βρέθηκε επίσης στο σημείο, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο επικεφαλής του FBI, της ομοσπονδιακής αστυνομίας που έχει αναλάβει την έρευνα. «Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα, πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι, ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.
Έχοντας δεχθεί επικρίσεις για τις ενέργειές του από την αρχή της υπόθεσης, ο επικεφαλής του FBI αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείωμα που άφησε ο ύποπτος προτού αναλάβει δράση. «Ο ύποπτος έγραψε, με κεφαλαία γράμματα “έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω”» ανέφερε, προσθέτοντας πως το FBI έχει αποδείξεις αυτού του σημειώματος, το οποίο κατέστρεψε στη συνέχεια.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, κανένα συγκεκριμένο κίνητρο δεν έχει προκριθεί προς το παρόν για αυτήν τη δολοφονία.
Σημείωμα-ομολογία
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ο φερόμενος δολοφόνος του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, είχε γράψει σε σημείωμα: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».
«Το σημείωμα γράφτηκε πριν από το περιστατικό και βρέθηκε στο σπίτι του υπόπτου», ανέφερε ο Πατέλ σε τηλεοπτική του εμφάνιση τη Δευτέρα το πρωί στο Fox News.
Πρόσθεσε ότι, αν και το σημείωμα έχει καταστραφεί, το FBI εντόπισε εγκληματολογικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενό του. «Επιβεβαιώσαμε το περιεχόμενό του λόγω της επιθετικής στρατηγικής που χρησιμοποιήσαμε στις συνεντεύξεις», πρόσθεσε.
«Δεν συνεργάζεται με τις αρχές»
Οι αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν στοιχεία μιλώντας με φίλους και την οικογένεια του 22χρονου, που φέρεται να είναι μη συνεργάσιμος. «Δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι γύρω του συνεργάζονται. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.
Οι συγγενείς και ένας οικογενειακός φίλος ειδοποίησαν τις αρχές για τον Ρόμπινσον, ο οποίος είχε παραδεχθεί το έγκλημα, δήλωσε ο Κοξ. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και οι πολιτικές θέσεις του 22χρονου, που αν και ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος, δεν ανήκε σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Ωστόσο, συγγενής δήλωσε σε ερευνητές ότι ο Ρόμπινσον είχε πολιτικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και είχε συζητήσει με μέλος της οικογένειάς του τη δυσφορία του για τον Κερκ και τις απόψεις του, όπως προκύπτει από την ένορκη κατάθεση που έδωσε.
Ο 22χρονος, σπουδαστής στο τρίτο έτος σε πρόγραμμα μαθητείας ηλεκτρολόγου, που ανήκει στο πανεπιστήμιο της Γιούτα, συνελήφθη στο σπίτι των γονιών του, περίπου 420 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του τόπου του εγκλήματος, μετά από ανθρωποκυνηγητό 33 ωρών.
Ο 22χρονος μεγάλωσε από θρησκευόμενους γονείς σε βαθιά συντηρητική περιοχή. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κοξ, «η ιδεολογία του ήταν πολύ διαφορετική από αυτή της οικογένειάς του». Πάντως ο ίδιος δεν ήταν θαυμαστής του Κερκ, διευκρίνισε.