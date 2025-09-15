Δείγματα DNA που ελήφθησαν από δύο αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν κοντά στο σημείο της δολοφονίας του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ, αντιστοιχούν στο DNA του υπόπτου που κρατείται από τις αρχές, ανακοίνωσε σήμερα ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία που συγκλόνισε την Αμερική και αποκάλυψε τις πολιτικές ρωγμές της, η έρευνα επικεντρώνεται στον Τάιλερ Ρόμπινσον, τον 22χρονο που συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης και δεν συνεργάζεται με τις αρχές. Πολλά πειστήρια περισυλλέχθηκαν από την αστυνομία, «μεταξύ αυτών ένα κατσαβίδι, το οποίο βρέθηκε στη στέγη» κτιρίου της πανεπιστημιούπολης της Γιούτα, όπου κρυβόταν ο ένοπλος.

Μία πετσέτα «με την οποία ήταν τυλιγμένο» το τυφέκιο βρέθηκε επίσης στο σημείο, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο επικεφαλής του FBI, της ομοσπονδιακής αστυνομίας που έχει αναλάβει την έρευνα. «Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα, πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα που ήταν τυλιγμένη γύρω από το πυροβόλο όπλο και το DNA στο κατσαβίδι, ανήκουν στον ύποπτο που κρατείται αυτήν τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ.

Έχοντας δεχθεί επικρίσεις για τις ενέργειές του από την αρχή της υπόθεσης, ο επικεφαλής του FBI αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημείωμα που άφησε ο ύποπτος προτού αναλάβει δράση. «Ο ύποπτος έγραψε, με κεφαλαία γράμματα “έχω την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω”» ανέφερε, προσθέτοντας πως το FBI έχει αποδείξεις αυτού του σημειώματος, το οποίο κατέστρεψε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, κανένα συγκεκριμένο κίνητρο δεν έχει προκριθεί προς το παρόν για αυτήν τη δολοφονία.

Σημείωμα-ομολογία

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι ο φερόμενος δολοφόνος του συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ, ο Τάιλερ Ρόμπινσον, είχε γράψει σε σημείωμα: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ».

«Το σημείωμα γράφτηκε πριν από το περιστατικό και βρέθηκε στο σπίτι του υπόπτου», ανέφερε ο Πατέλ σε τηλεοπτική του εμφάνιση τη Δευτέρα το πρωί στο Fox News.

Πρόσθεσε ότι, αν και το σημείωμα έχει καταστραφεί, το FBI εντόπισε εγκληματολογικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν το περιεχόμενό του. «Επιβεβαιώσαμε το περιεχόμενό του λόγω της επιθετικής στρατηγικής που χρησιμοποιήσαμε στις συνεντεύξεις», πρόσθεσε.