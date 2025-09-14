Ένα αθλητικό στάδιο στην Αριζόνα ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα τεράστιο μνημόσυνο για τον Τσάρλι Κερκ, καθώς οι αστυνομικοί εξετάζουν διαδικτυακά μηνύματα και χαραγμένους κάλυκες στην προσπάθειά τους να βρουν τα κίνητρα πίσω από τον θάνατο ενός από τους πιο εξέχοντες συντηρητικούς ακτιβιστές των ΗΠΑ

Η τελετή μνήμης έχει προγραμματιστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ, το οποίο έχει χωρητικότητα 63.400 ατόμων – μια απόδειξη της επιρροής του δεξιού ακτιβιστή, του οποίου το έργο η σύζυγός του έχει ορκιστεί να συνεχίσει.

Ο όρκος της χήρας έρχεται την ώρα που ο ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη για να αντιμετωπίσει επίσημες κατηγορίες για τον θανατηφόρο πυροβολισμό.

Δεν είναι σαφές αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στην τελετή μνήμης για την «αξιοθαύμαστη ζωή και τη διαχρονική κληρονομιά» του Κερκ στο γήπεδο της ομάδας Arizona Cardinals της NFL. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει «υποχρέωση» να παραστεί στην κηδεία του Κερκ.

Εν τω μεταξύ, ο Ρόμπινσον κρατείται χωρίς εγγύηση στη φυλακή της κομητείας Γιούτα με διάφορες αρχικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων φόνος εκ προμελέτης, παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο γενικός εισαγγελέας της Γιούτα, Ντέρεκ Μπράουν, δεν αποκάλυψε την Παρασκευή εάν οι αρχές θα ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής, αλλά δήλωσε ότι «όλα είναι ανοιχτά».

Προσπάθεια να καταλάβουν το κίνητρο του Ρόμπινσον

Οι αρχές προσπαθούν να καταλάβουν τι οδήγησε τον Ρόμπινσον στην ταράτσα από όπου φέρεται να πυροβόλησε τον Κερκ αυτή την εβδομάδα.

Ενώ η αστυνομία εξακολουθεί να ερευνά τη δολοφονία, οι αρχές έχουν επισημάνει αυτό που περιέγραψαν ως αντιφασιστικά μηνύματα χαραγμένα σε κάλυκες σφαιρών σε ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στον τόπο του φονικού πυροβολισμού ως πιθανή απόδειξη πολιτικού κινήτρου.

Ένα μέλος της οικογένειας των Ρόμπινσον είπε στους ερευνητές ότι ο ύποπτος για δράστη «είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και είχε επικρίνει τον Κερκ σε πρόσφατο οικογενειακό δείπνο, είπε ο Κοξ.

Ο Ρόμπινσον τελικά συνελήφθη αφού ο πατέρας του τον αναγνώρισε σε εικόνες που κυκλοφόρησαν δημόσια και έπεισε τον γιο του να εμπιστευτεί τα πάντα σε έναν πάστορα νέων, δήλωσε στο CNN μια πηγή των αρχών επιβολής του νόμου. Ένας οικογενειακός φίλος επικοινώνησε στη συνέχεια με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τα μηνύματα που πιστεύεται ότι έστειλε ο Ρόμπινσον στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Discord ήταν επίσης μεταξύ των στοιχείων που βοήθησαν τους ερευνητές να τον εντοπίσουν ως ύποπτο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, τα μηνύματα ανέφεραν την ανάγκη να παραληφθεί ένα τουφέκι από ένα σημείο παραλαβής, να αφεθεί το τουφέκι σε έναν θάμνο, να παρακολουθείται η περιοχή όπου αφέθηκε το τουφέκι και να τυλιχτεί το τουφέκι σε μια πετσέτα. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ανακάλυψαν ένα τουφέκι με βιδωτό μηχανισμό τυλιγμένο σε μια πετσέτα κοντά στον τόπο του πυροβολισμού.

Αφού το FBI δημοσίευσε εικόνες παρακολούθησης ενός άνδρα σε μια σκάλα στο πανεπιστημιακό campus του Utah Valley University, ένας γνωστός του σε μια ομαδική συνομιλία έβαλε tag στο username του Ρόμπινσο και ρώτησε «wya», που σημαίνει «πού είσαι», σύμφωνα με την εφημερίδα Times.

Ο Ρόμπινσον απάντησε μέσα σε ένα λεπτό, γράφοντας ότι ο «δίδυμος» του προσπαθούσε να «με βάλει σε μπελάδες», σύμφωνα με την εφημερίδα Times, η οποία σημείωσε ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων έλαβε χώρα γύρω στις 1 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη, λίγες ώρες πριν από τη σύλληψη του Ρόμπινσον.

Παρακολουθείται από ειδικούς στις φυλακές ο ύποπτος για τη δολοφονία του

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον βρίσκεται υπό «ειδική παρακολούθηση» στις φυλακές της κομητείας Γιούτα, όπου αξιολογείται για να διαπιστωθεί εάν αποτελεί κίνδυνο για τον εαυτό του ή για άλλους. Τη σχετική πληροφορία μετέδωσε το CBS News.

Οι υποστηρικτές του Κερκ απέδωσαν φόρο τιμής στον ακτιβιστή σε αγρυπνίες σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, το Ουισκόνσιν, η Βιρτζίνια, η Βόρεια Ντακότα και η Γιούτα. Αγρυπνίες και κύκλοι προσευχής προς τιμήν του Κερκ θα πραγματοποιηθούν επίσης αυτό το Σαββατοκύριακο σε πολλές άλλες πολιτείες.

Ένας συμμετέχων στην αγρυπνία, ο 24χρονος φοιτητής Ντάλιν Γουέμπεκε, είπε ότι η δολοφονία ήταν «πολύ τρομακτική», αλλά πρόσθεσε ότι οι υποστηρικτές στηρίζονται ο ένας στον άλλο για να βρουν παρηγοριά. «Δεν είμαστε μόνοι και μπορούμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί», δήλωσε στο Reuters.

Πηγές: CNN, CBS News