Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, φέρεται να συζούσε με τρανς άτομο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, o φερόμενος ως δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή «ζούσε με έναν τρανσέξουαλ σύντροφο».

Ο 31χρονος Κερκ, πατέρας δύο παιδιών, δολοφονήθηκε την Τετάρτη, ενώ απαντούσε σε μια ερώτηση σχετικά με την ένοπλη βία από τρανσέξουαλ, μπροστά σε 3.000 άτομα στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα.

Πολλά μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι ο 22χρονος φοιτητής που συνελήφθη ζούσε με έναν σύντροφο που «μεταβαλλόταν από άνδρα σε γυναίκα».

Ο σύντροφος – ο οποίος μοιραζόταν ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων με τον Ρόμπινσον στη Γιούτα – φέρεται να «συνεργάζεται πλήρως» με το FBI. Ο συγκάτοικος φέρεται να παρέδωσε μηνύματα που υποτίθεται ότι έστειλε ο Ρόμπινσον μετά τη δολοφονία, τα οποία φαίνεται να ανέφεραν πού μπορούσε να βρεθεί το τουφέκι που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση, αφού είχε αφεθεί σε δασώδη περιοχή.

Μια πηγή δήλωσε στο Fox News: «Ο δράστης ζούσε με έναν τρανσέξουαλ άνδρα που βρισκόταν σε διαδικασία αλλαγής φύλου από άνδρα σε γυναίκα.

Η φύση της σχέσης τους δεν είναι γνωστή. Ήταν φίλοι που τους άρεσε να παίζουν βιντεοπαιχνίδια μαζί.

Ο τρανσέξουαλ συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία και δεν θεωρείται ύποπτος».

Τα χθεσινοβραδινά γεγονότα έλαβαν χώρα μετά την συγκινητική ομιλία της χήρας του Κερκ, Έρικα.

Απευθύνθηκε σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση την Παρασκευή το βράδυ, λέγοντας: «Ο σύζυγός μου έδωσε τη ζωή του για μένα, για την πατρίδα μας, για τα παιδιά μας.

Οι κακοποιοί που ευθύνονται για τη δολοφονία του συζύγου μου δεν έχουν ιδέα τι έχουν κάνει. Δεν έχετε ιδέα για τη φωτιά που έχετε ανάψει μέσα στη γυναίκα του. Οι κραυγές αυτής της χήρας θα αντηχούν σε όλο τον κόσμο σαν πολεμική κραυγή».