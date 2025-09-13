Ο Τσάρλι Κερκ, ένας από τους πιο γνωστούς ακτιβιστές των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε βίντεο προς τιμήν του, στο οποίο παρουσιάζονται αποσπάσματα από τις ομιλίες του, αλλά και προσωπικές στιγμές της ζωής του, όπως στιγμιότυπα από τον γάμο του, συνοδευόμενα από συγκινητικά λόγια για τη ζωή και την προσφορά του.

«Στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενός ατρόμητου πατριώτη και ανθρώπου ακλόνητης πίστης που αφιέρωσε τη ζωή του στην Αμερική».

«Είναι μεγαλύτερο από εσένα, θέλω να το θυμάσαι αυτό… Είναι μεγαλύτερο από μένα – είσαι εδώ για να κάνεις τη ζωή κάποιου άλλου καλύτερη, την επιδίωξη της ελευθερίας και της ελευθερίας», αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο.

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν και οι φωτογραφίες της συζύγου του Κερκ Έρικα να έχει καταρρεύσει πάνω από το φέρετρό του.

