Ο Τσάρλι Κερκ, ένας από τους πιο γνωστούς ακτιβιστές των ΗΠΑ, δολοφονήθηκε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα. Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε βίντεο προς τιμήν του, στο οποίο παρουσιάζονται αποσπάσματα από τις ομιλίες του, αλλά και προσωπικές στιγμές της ζωής του, όπως στιγμιότυπα από τον γάμο του, συνοδευόμενα από συγκινητικά λόγια για τη ζωή και την προσφορά του.

«Στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, ενός ατρόμητου πατριώτη και ανθρώπου ακλόνητης πίστης που αφιέρωσε τη ζωή του στην Αμερική».

«Είναι μεγαλύτερο από εσένα, θέλω να το θυμάσαι αυτό… Είναι μεγαλύτερο από μένα – είσαι εδώ για να κάνεις τη ζωή κάποιου άλλου καλύτερη, την επιδίωξη της ελευθερίας και της ελευθερίας», αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο.

In loving memory of Charlie Kirk, a fearless patriot & man of unwavering faith who dedicated his life to America. “It’s bigger than you, I want you to remember that… It’s bigger than me – you are here to make somebody else’s life better, the pursuit of liberty & freedom.”❤️ pic.twitter.com/3Xrf5dcFlP — The White House (@WhiteHouse) September 12, 2025

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν και οι φωτογραφίες της συζύγου του Κερκ Έρικα να έχει καταρρεύσει πάνω από το φέρετρό του.