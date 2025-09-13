Η σύζυγος του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, μοιράζεται τις απίστευτα συγκινητικές τελευταίες στιγμές με τον δολοφονημένο σύζυγό της, καθώς καταρρέει πάνω στο φέρετρό του.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ εμφανίζεται να κλαίει δίπλα στο φέρετρο του συζύγου της, σε έναν τελευταίο αποχαιρετισμό γεμάτο οδύνη.

Η ίδια φαίνεται σε ένα βαθιά προσωπικό βίντεο να χαϊδεύει απαλά το χέρι του συζύγου της και να κάθεται δίπλα στο σώμα του, ντυμένο με σκούρο κοστούμι και κόκκινη γραβάτα μέσα σε ένα ξύλινο φέρετρο.

«Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Ο Θεός να σε ευλογεί», ψιθυρίζει.

Οι στιγμές αυτές αποκαλύφθηκαν λίγες ώρες μετά τη δημόσια ομιλία της Έρικα από το στούντιο του αποθανόντος συζύγου της, στην οποία δεσμεύτηκε να συνεχίσει την αποστολή του και να «μην αφήσει ποτέ την κληρονομιά του να χαθεί».

Η Έρικα υποσχέθηκε να συνεχίσει το πολιτικό κίνημα που ξεκίνησε ο σύζυγός της, καθώς στεκόταν δίπλα στην άδεια καρέκλα που κάποτε χρησιμοποιούσε ο Τσάρλι στο στούντιό του, ενώ απευθυνόταν σε ένα διαδικτυακό κοινό.

Κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής ομιλίας, στην οποία χρειάστηκε να κάνει αρκετές παύσεις για να πάρει ανάσα και να σκουπίσει τα δάκρυά της, κάλεσε τους οπαδούς του Κερκ να γίνουν μέλη μιας εκκλησίας πριν δώσει έναν όρκο στον αποθανόντα σύζυγό της.

«Τσάρλι, υπόσχομαι ότι δεν θα αφήσω ποτέ το κληροδότημά σου να χαθεί», είπε. «Υπόσχομαι ότι θα κάνω το Turning Point USA το μεγαλύτερο πράγμα που έχει δει ποτέ αυτή η χώρα».

Τα σχόλιά της ήρθαν λίγες ώρες μετά την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της.

H Έρικα Κερκ ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την οικογένειά του για την υποστήριξή τους μετά τον πυροβολισμό, κατά τη διάρκεια της περίπου 16λεπτης ομιλίας της.

«Κύριε Πρόεδρε, ο σύζυγός μου σας αγαπούσε. Και ήξερε ότι και εσείς τον αγαπούσατε. Πραγματικά. Η φιλία σας ήταν εκπληκτική. Τον υποστηρίξατε τόσο καλά, όπως και εκείνος εσάς», είπε.

Πηγή: Daily Mail