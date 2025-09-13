Μεγαλώνοντας σε ένα προάστιο της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπινσον φαινόταν να βρίσκεται σε μια πολλά υποσχόμενη πορεία: είχε μια στενά δεμένη οικογένεια ενώ είχε καλές επιδόσεις στις εξετάσεις. Αφού αποφοίτησε από το λύκειο το 2021, γυρίστηκε ένα βίντεο στο οποίο απαγγέλλει με υπερηφάνεια μια επιστολή από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα που του προσφέρει τετραετή υποτροφία αριστείας. Ωστόσο, ο Ρόμπινσον εγκατέλειψε το κρατικό πανεπιστήμιο μετά από μόλις ένα εξάμηνο, παίρνοντας άδεια απουσίας και χωρίς να επιστρέψει ποτέ.

Τώρα, οι αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τι συνέβη στα χρόνια που μεσολάβησαν και οδήγησαν τον Ρόμπινσον στην ταράτσα από όπου φέρεται να πυροβόλησε τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, επικαλούμενα αστυνομικές πηγές, ο 22χρονος που συνελήφθη απείλησε να αυτοκτονήσει παρά να παραδοθεί.

Η σύλληψη ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαιώθηκε από τις αρχές σε συνέντευξη Τύπου στο Όρεμ, την πόλη της Γιούτα, όπου ο 31χρονος Κερκ πυροβολήθηκε στον λαιμό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης σε πανεπιστημιούπολη.

«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Ο Τραμπ είπε στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δολοφόνο «τον κατήγγειλε», προσθέτοντας ότι ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν ρόλο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος πλησίασε έναν αξιωματικό επιβολής του νόμου για να πει ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύστηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».

Οι αρχές, οι οποίες χαρακτήρισαν από την ημέρα της δολοφονίας αυτή ως «στοχευμένη» ενέργεια, δεν έχουν αναφερεθεί στα κίνητρα της δολοφονίας.

Ωστόσο, είπαν ότι βρήκαν αντιφασιστικά μηνύματα σε ανακτημένους κάλυκες όπως “‘Ε φασίστα! Πιάσε!”. Ένας δεύτερος κάλυκας ήταν χαραγμένος με τον τίτλο του διάσημου αντιφασιστικού τραγουδιού “Bella ciao”, ενώ άλλα φυσίγγια ήταν γραμμένο ασαφή μηνύματα.

Το προφίλ

Ο Ρόμπινσον δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία που εξέτασε το Reuters. Ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος αλλά δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο πολιτικό κόμμα, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία ψηφοφόρων.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ήταν «ανενεργός» ψηφοφόρος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είχε ψηφίσει στις πρόσφατες εκλογές και δεν είχε απαντήσει σε επιστολή από το γραφείο του γραμματέα της κομητείας.

Άλλες λεπτομέρειες για τη ζωή του Ρόμπινσον εξακολουθούσαν να γίνονται γνωστές σήμερα.

Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο το 2021, επιβεβαίωσε το πανεπιστήμιο στο Reuters. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί έφυγε από εκεί.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook, ο Ρόμπινσον φαίνεται να διαβάζει δυνατά μια επιστολή που του προσέφερε τετραετή υποτροφία από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, καθώς εκείνη τον επευφημούσε.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσινγκτον, στη νοτιοδυτική γωνία της Γιούτα, κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, είπε ο Κοξ.

Έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης, ενώ το επάγγελμα του πατέρα του δεν ήταν άμεσα σαφές.

Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook τα τελευταία χρόνια- οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν χθες – αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: καταγράφοντας ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Ντίσνεϋλαντ, γιορτάζοντας σχολικές θεατρικές παραστάσεις, στολές για το Χάλογουιν και υιοθετημένα κουνέλια, εκφράζοντας υπερηφάνεια καθώς τα τρία αγόρια προχωρούσαν στο σχολείο. Καμία από τις αναρτήσεις δεν φαινόταν να έχει πολιτικό περιερχόμενο με κανέναν τρόπο.

Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους αδελφούς του περιστασιακά να κρατούν όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με επιτρεπτικούς νόμους περί πυροβόλων όπλων.

Το βράδυ της Πέμπτης, είπε ο Κοξ, ένα μέλος της οικογένειας τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του τηλεφώνησε στο γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον «με πληροφορίες ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το περιστατικό».

Ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον έδειξε επίσης μηνύματα που είχε στείλει ο Ρόμπινσον μέσω της πλατφόρμας Discord, περιγράφοντας ότι άφησε ένα τουφέκι σε έναν θάμνο τυλιγμένο σε μια πετσέτα – που ταιριάζουν με το όπλο που ανακάλυψαν οι αρχές σε μια δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Spanish Fork, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.

«Μάρτυρας»

Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε την Πέμπτη με το αεροπλάνο του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Φοίνιξ της Αριζόνα, την έδρα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού του, Turning Point USA, τον οποίο συνίδρυσε το 2012 σε ηλικία 18 ετών και ο οποίος έχει γίνει η μεγαλύτερη συντηρητική ομάδα νέων στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.

Με καταγωγή από τα προάστια του Σικάγο, χριστιανός και υποστηρικτής του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, αυτός ο πατέρας δύο παιδιών παράτησε πρόωρα το κολέγιο για να αφοσιωθεί στον ακτιβισμό.

Μετά τη δολοφονία, ο 30χρονος influencer και podcaster, με μεγάλη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια ακόλουθους σε διάφορες πλατφόρμες, έχει χαρακτηρισθεί ως «μάρτυρας» από την αμερικανική δεξιά.

Ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να παραστεί στην κηδεία του, έχει κατηγορήσει την «ριζοσπαστική αριστερά» από την ημέρα της δολοφονίας πριν ζητήσει αυτοσυγκράτηση.

Αλλά την Παρασκευή στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ο ίδιος είχε γίνει στόχος δύο αποπειρών δολοφονίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής εκστρατείας, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση εναντίον αριστερών «εξτρεμιστών» και των αγαπημένων του στόχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος.