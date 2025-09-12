Την ταυτότητα του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ αποκάλυψαν οι Αρχές σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής (12/9). Αυτός είναι ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ο οποίος στη συνέχεια ευχαρίστησε τα μέλη της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον, που «έκαναν το σωστό». Όπως έγινε γνωστό, ο πατέρας του συνεργάστηκε για τη σύλληψή του.

Μάλιστα, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ τόνισε: «Σε λιγότερο από 36 ώρες – 33 για την ακρίβεια – χάρη στην πλήρη υποστήριξη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και σε συνεργασία με τους εταίρους εδώ στην πολιτεία της Γιούτα και τον κυβερνήτη Κοξ, ο ύποπτος συνελήφθη σε χρόνο που έχει ιστορική σημασία». «Τα εγκληματολογικά στοιχεία έχουν ήδη αξιολογηθεί» από το FBI, σύμφωνα με τον Πατέλ, με πάνω από 11.000 στοιχεία να ελέγχονται, στο μέτρο του δυνατού.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε ακόμα αναφορικά με τη διαδικασία σύλληψης: «Το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ουάσιγκτον ότι ο Ρόμπινσον τους είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το έγκλημα».

Οι φωτογραφίες του Ρόμπινσον, όπως τις έδωσε το γραφείο κυβερνήτη της Γιούτα

Ο Ρόμπινσον έφτασε κοντά στο πανεπιστήμιο περίπου τέσσερις ώρες πριν την επίθεση

Βίντεο από κάμερες του Πανεπιστημίου Utah Valley δείχνουν τον Τάιλερ Ρόμπινσον, να φτάνει κοντά στο πανεπιστήμιο με ένα Dodge Challenger το πρωί της Τετάρτης, περίπου τέσσερις ώρες πριν από την επίθεση, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα.

Φορούσε ένα απλό καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμα σορτς, ένα μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια, είπε ο Κοξ. Όταν τον συνάντησαν οι ερευνητές σήμερα το πρωί, ο ύποπτος φορούσε ρούχα «συμβατά» με αυτά που φαίνονται στο βίντεο.

Σχετικά με τα μη χρησιμοποιημένα πυρομαχικά, ο Σπένσερ Κοξ ανέφερε ότι βρέθηκαν μαζί με το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Μάλιστα, ένα από αυτά έγραφε «Γεια σου φασίστα!», είπε ο κυβερνήτης, προσθέτοντας ότι ένα άλλο έγραφε «Αν διαβάζεις αυτό, είσαι γκέι LMAO», ακρωνύμιο που σημαίνει «πεθαίνω στα γέλια».

Οι αρχές στη συνέντευξη Τύπου περιέγραψαν εκτενείς αποδείξεις που, όπως αναφέρουν, συνδέουν τον ύποπτο που βρίσκεται υπό κράτηση με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων σε συγγενείς που υποδηλώνουν ότι διέπραξε το έγκλημα, μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικών αποδείξεων.

Ο συγκάτοικος του Τάιλερ Ρόμπινσον έδειξε στους ερευνητές μηνύματα σε μια εφαρμογή ομαδικής συνομιλίας, όπου εκείνος μιλούσε για την ανάκτηση τουφεκιού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα.

Ο συγκάτοικος άνοιξε την εν λόγω εφαρμογή και «επέτρεψε στους ερευνητές να τραβήξουν φωτογραφίες της οθόνης καθώς έδειχνε κάθε μήνυμα», δήλωσε ο Κοξ. «Το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων περιελάμβανε μηνύματα που σχετίζονταν με τον Τάιλερ, στα οποία αναφερόταν η ανάγκη να πάρει ένα τουφέκι από ένα σημείο παράδοσης, να αφήσει το τουφέκι σε έναν θάμνο, μηνύματα που σχετίζονταν με την οπτική παρακολούθηση της περιοχής όπου είχε αφεθεί το τουφέκι και ένα μήνυμα που αναφερόταν στο ότι είχε το είχε αφήσει το τυλιγμένο σε μια πετσέτα», εξήγησε ο Κοξ.

«Τα μηνύματα αναφέρονται επίσης σε χαραγμένες σφαίρες και σε ένα σκοπευτικό, καθώς και στο ότι το τουφέκι είναι μοναδικό. Τα μηνύματα από τον Τάιλερ ανέφεραν επίσης ότι είχε αλλάξει ρούχα» γνωστοποίησε ο Κοξ.

Ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής του FBI που έχει δεχτεί κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την έρευνα για τη δολοφονία του Κερκ, ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ στη διάρκεια της ομιλίας του. «Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις τους καλούς αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους», είπε ακόμα και περιέγραψε το χρονοδιάγραμμα όσων ακολούθησαν μετά τη δολοφονία του Κερκ.

10 Σεπτεμβρίου

12:23 μ.μ. Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολείται

12:39 μ.μ. Η αστυνομία ασφαλίζει τον τόπο του εγκλήματος

11 Σεπτεμβρίου