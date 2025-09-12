Μιλώντας την Πέμπτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη «ριζοσπαστική Αριστερά», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να νικήσουμε τους ριζοσπαστικούς αριστερούς ψυχοπαθείς. Πρέπει να τους χτυπήσουμε σκληρά».

Ωστόσο, τόνισε ότι η αντίδραση των υποστηρικτών του πρέπει να είναι ειρηνική, σημειώνοντας: «Ο Τσάρλι Κερκ δεν ήταν υπέρ της βίας. Αυτός είναι ο τρόπος που θέλω να αντιδράσουν οι άνθρωποι».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να παραστεί στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ, του γνωστού ακτιβιστή και ιδρυτή της οργάνωσης Turning Point USA, ο οποίος δολοφονήθηκε την Τετάρτη ενώ μιλούσε σε πανεπιστήμιο στη Γιούτα.

Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε με το Air Force Two στο Φοίνιξ, πόλη στην οποία διέμενε και λειτουργούσε η έδρα της οργάνωσής του. Τον ίδιο συνόδευσαν από τη Γιούτα στην Αριζόνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα Βανς, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τη χήρα του εκλιπόντος. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία τέλεσης της κηδείας.