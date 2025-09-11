Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεσμευτεί ότι δεν θα ξαναχτυπήσει το Κατάρ, μετά την επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η επίθεση στο Κατάρ έχει εξοργίσει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επισημαίνει επίσης ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πριν δώσει την εντολή για την επίθεση, δεν συμβουλεύτηκε τον Τραμπ ή κανέναν από τους κορυφαίους συμβούλους του. Και απλώς ανακοίνωσε την επίθεση όταν εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι.

Η επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς, έχει προκαλέσει τεράστια ανησυχία σε όλη τη Μέση Ανατολή. Επίσης, εκτιμάται ότι ήταν επιζήμια τόσο για τη θέση του Ισραήλ στη διεθνή κοινότητα, αλλά ενδεχομένως και για τις ΗΠΑ. Και αυτό διότι οι ΗΠΑ έχουν υπάρξει ο μόνος αμετακίνητος σύμμαχος του Ισραήλ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά στις συγκρούσεις στον Λίβανο και με το Ιράν.

Οργισμένες αντιδράσεις

Η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα (παραμένει άγνωστη η τύχη των στελεχών της Χαμάς που στόχευσαν οι ισραηλινοί πύραυλοι), έχει θέσει σε κίνδυνο την όποια ειρηνευτική προσπάθεια για τη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, που έχει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο στις προσπάθειες για εκεχειρία, δήλωσε στον Λευκό Οίκο ότι η χώρα του θα επανεκτιμήσει τώρα την εταιρική σχέση ασφαλείας της με την Ουάσιγκτον μετά από αυτή την πράξη «προδοσίας». Επίσης, σε συνέντευξη στο CNN δήλωσε ότι οι ηγέτες σε όλο τον Κόλπο συζητούν πώς να αντιδράσουν.

Δύο τηλεφωνήματα

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις για την προφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όχι μόνο δεν έχει απολογηθεί δημόσια για την επίθεση, αλλά έχει υπονοήσει ότι μπορεί να προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες.

Από την πρόσφατη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Κατάρ

Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του έχουν «σοκαριστεί πραγματικά» από την επίθεση στο Κατάρ, στενό σύμμαχο τον ΗΠΑ. Επιπλέον, το Κατάρ είναι η έβδομη στη σειρά χώρα που έχει βομβαρδίσει το Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο δήλωσε στο Axios ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Νετανιάχου και ο έμπιστός του Ρον Ντέρμερ χειρίστηκαν το ζήτημα «ήταν μια δυσάρεστη υπενθύμιση» της συμπεριφοράς που οδήγησε σε τριβή με τον Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό την Τρίτη για να συζητήσουν την επίθεση.

Στην πρώτη συνομιλία, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ισραηλινή απόφαση. Επίσης, την αμηχανία του για το τι υποτίθεται ότι θα μπορούσε να πετύχει μακροπρόθεσμα.

«Είναι απαράδεκτο. Απαιτώ να μην το επαναλάβετε», φέρεται να είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις πηγές.

Διπλή προδοσία

Μετά το τηλεφώνημα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον εμίρη του Κατάρ και τον πρωθυπουργό, οι οποίοι ήταν, σύμφωνα με το Axios, «έξαλλοι». Πρώην Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Αμπντούλ Ραχμάν αλ-Θάνι δήλωσε σε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι θεωρεί αυτό που συνέβη διπλή προδοσία, από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ-Θάνι δήλωσε στον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ότι μετά την επίθεση που δέχτηκε τόσο από το Ιράν όσο και από το Ισραήλ εντός έξι μηνών, το Κατάρ θα διεξάγει μια εις βάθος αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης ασφαλείας του με τις ΗΠΑ. Και πρόσθεσε με νόημα ότι «ίσως βρει κάποιους άλλους εταίρους» που μπορούν να υποστηρίξουν την ασφάλειά του εάν χρειαστεί, δήλωσε πηγή με άμεση γνώση.

Επιπλέον, ο Αλ-Θάνι στο CNN δήλωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει «να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη» για παραβίαση του διεθνούς δικαίου επιτιθέμενος στο Κατάρ. Μάλιστα, χαρακτήρισε την επίθεση στο έδαφος του Κατάρ πράξη «κρατικής τρομοκρατίας».

Οι απειλές Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ωστόσο δεν δείχνει να πτοείται. Σε βίντεο που δημοσίευσε την Τετάρτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι δεν θα διστάσει να διατάξει άλλο χτύπημα στο Κατάρ εάν οι ηγέτες της Χαμάς παραμείνουν στη χώρα.

«Λέω στο Κατάρ και σε όλα τα έθνη που φιλοξενούν τρομοκράτες, είτε τους απελάστε είτε τους οδηγήστε στη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», είπε.

Επίσης, παρομοίασε την επίθεση στο Κατάρ με την καταδίωξη της Αλ Κάιντα από τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. «Τι έκανε η Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου; Υποσχέθηκε να κυνηγήσει τους τρομοκράτες που διέπραξαν αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα, όπου κι αν βρίσκονται. Χθες, ενεργήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση», είπε.