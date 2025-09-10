Σκληρή προειδοποίηση προς το Κατάρ και σε όλες τις χώρες που –όπως είπε– «προσφέρουν καταφύγιο σε τρομοκράτες» εξαπέλυσε σε διάγγελμά του το βράδυ της Τετάρτης 10/9 ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου συνέδεσε τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ με την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι πρόκειται για τις μεγαλύτερες σφαγές που υπέστησαν αντίστοιχα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο εβραϊκός λαός. «Τι έκανε η Αμερική μετά την 11η Σεπτεμβρίου; Υποσχέθηκε να κυνηγήσει τους τρομοκράτες, όπου κι αν βρίσκονταν και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποφάσισε, ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να προσφέρει καταφύγιο σε τρομοκράτες», δήλωσε.

Υποστήριξε, ότι το Ισραήλ έδρασε ανάλογα χθες στο Κατάρ, το οποίο όπως είπε «προσφέρει ασφαλές καταφύγιο και χρηματοδότηση στη Χαμάς, προσφέροντας στα ηγετικά της στελέχη βίλες και προνόμια». «Κάναμε ακριβώς ό, τι έκανε η Αμερική, όταν έπληξε την Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν και όταν σκότωσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν» πρόσθεσε, ασκώντας κριτική στη διεθνή κοινότητα για τις καταδίκες, που εκφράστηκαν προς το Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τη διεθνή κοινότητα για υποκρισία στην καταδίκη της ισραηλινής επιχείρησης κατά στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ, τονίζοντας ότι «θα έπρεπε να χειροκροτούν το Ισραήλ, όπως χειροκρότησαν την Αμερική για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν». Κλείνοντας, προειδοποίησε: «Λέω στο Κατάρ και σε όλα τα κράτη που παρέχουν καταφύγιο σε τρομοκράτες: “Ή τους εκδιώκετε ή τους φέρνετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς”».