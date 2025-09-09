Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε σήμερα την επιχείρηση εναντίον ηγετών της Χαμάς στο Κατάρ, στον απόηχο της χθεσινής φονικής επίθεσης στην Ιερουσαλήμ για την οποία το παλαιστινιακό κίνημα ανέλαβε την ευθύνη.

«Χθες, μετά τις φονικές επιθέσεις σε Ιερουσαλήμ και Γάζα, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας να προετοιμαστούν για πιθανή επίθεση εναντίον ηγετών της Χαμάς», αναφέρει κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Σήμερα το μεσημέρι, λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας» που παρουσιάστηκε, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ άναψαν το πράσινο φως για το στρατιωτικό πλήγμα.