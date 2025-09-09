Ο πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, προχώρησε σε αυστηρή καταδίκη της ισραηλινής επίθεσης εναντίον στελεχών της Χαμάς που βρίσκονται στην Ντόχα. Ο ίδιος χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως «εγκληματική πράξη» και ως «παραβίαση του διεθνούς δικαίου», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη σεβασμού των διεθνών κανόνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA, ο μπιν Σαλμάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου υπογράμμισε την «αλληλεγγύη του βασιλείου» προς το Κατάρ υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων.

Σαφής στήριξη από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Με τη δική τους σειρά, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν απερίφραστα τη «κατάφωρη και άνανδρη» επίθεση του Ισραήλ επί καταριανού εδάφους. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ, σεΐχης Αμπντάλα μπιν Ζάγιεντ αλ Ναχιάν, τόνισε πως η επίθεση συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση, παραβιάζει τη διεθνή νομιμότητα και προσβάλλει την κυριαρχία ενός κράτους του Κόλπου.

Ο αλ Ναχιάν εξέφρασε την «πλήρη αλληλεγγύη» των ΗΑΕ προς το Κατάρ και διεμήνυσε πως το Άμπου Ντάμπι στηρίζει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ασφάλειας του εμιράτου. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση δημιουργεί τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης, η οποία θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια.