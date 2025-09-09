Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ,. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ντόχα ενώ φάνηκε και καπνός να υψώνεται.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ, σύμφωνα με όσα δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος στο Channel 12. Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση αυτή.

⚡️🚨🚨 Qatar : Local sources: 6 powerful simultaneous explosions in Doha “Reuters”: Smoke rising in the sky of Katara area in Doha A series of explosions in Katara neighborhood in Doha pic.twitter.com/OGAoYIfgzr — Middle East Observer (@ME_Observer_) September 9, 2025

Ο επί χρόνια ηγέτης της Χαμάς, Χαλέντ Μασάαλ — τον οποίο το Ισραήλ προσπάθησε να δολοφονήσει στην Ιορδανία το 1997 — βρισκόταν στη συνάντηση που στοχεύθηκε από το Ισραήλ, σύμφωνα με τo ρεπορτάζ, αναφέρουν οι Times of Israel.

Η επίσημη ονομασία για το χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς στο Κατάρ είναι «Atzeret HaDin», που μεταφράζεται περίπου ως Ημέρα της Κρίσης, σύμφωνα με το Channel 12.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios με ανάρτηση στο Χ, επικαλούμενος έναν υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο, δήλωσε ότι η έκρηξη στην Ντόχα είναι επιχείρηση δολοφονίας κατά ανώτερων αξιωματούχων της Χαμάς.

BIG BREAKING: 🚨🚨 Israel BOMBS Qatar Israel has just bombed in Doha, the capital of Qatar At least 10 explosions are reported in Doha as a result of Israeli strikes. lsraeI is not compatible with peace. Source: Barak Ravid (in comments) pic.twitter.com/mzpcRTJB5u — ADAM (@AdameMedia) September 9, 2025

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς στο Κατάρ. Ο στρατός δεν διευκρίνισε σε ποιό σημείο έγινε η επίθεση.

Το Al Jazzera, επικαλούμενο πηγή της Χαμάς, τόνισε ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης που είχαν συνάντηση στην καταριανή πρωτεύουσα.

Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε ισραηλινά MME είπε πως το Ισραήλ επιτέθηκε στα ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ, μεταξύ των οποίων ο Χαλίλ αλ Χάγια και Τζαμπαρίν.

Σε μια δήλωση, ο IDF και η Σιν Μπετ ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν την ηγεσία της Χαμάς σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία.

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization. For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization’s operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025

Σύμφωνα με τους Times of Israel, στη δήλωση δεν αναφέρει ρητά το Κατάρ, αλλά έπεται αναφορών για μεγάλες εκρήξεις στη Ντόχα, όπου κατοικεί η ανώτατη ηγεσία της Χαμάς.

«Τα μέλη της ηγεσίας που χτυπήθηκαν ηγούνταν των δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης για χρόνια και είναι άμεσα υπεύθυνα για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου και την κήρυξη πολέμου κατά του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρει η δήλωση.

Ο στρατός κατά το δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου, δηλώνει ότι έλαβε μέτρα για τον περιορισμό των απωλειών αμάχων κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μεταξύ άλλων με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας και άλλων πληροφοριών.

Κατάρ: Η άνανδρη ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα είναι κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου

Το Κατάρ καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση» με στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς στην Ντόχα. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση όλου του διεθνούς δικαίου, ανέφερε η κυβέρνηση.

Το Κατάρ πρόσθεσε ότι «η έρευνα συνεχίζεται στο ανώτατο επίπεδο». Ο ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε κατοικίες ηγετικών στελεχών της Χαμάς.

Πηγές: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel