Την ευθύνη για τη φονική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε προάστιο της Ιερουσαλήμ ανέλαβαν οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίθεση με πυροβολισμούς που έλαβε χώρα το πρωί χθες, Δευτέρα (…), κοντά στη διασταύρωση του οικισμού Ραμότ».

Δύο Παλαιστίνιοι άνοιξαν πυρ σε στάση λεωφορείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων, σε ένα από τα πιο αιματηρά επεισόδια που καταγράφηκαν στην περιοχή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στον κατεχόμενο και προσαρτημένο τομέα της πόλης. Οι δύο ένοπλοι δράστες έπεσαν νεκροί έπειτα από επέμβαση της αστυνομίας. Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία πρώτων βοηθειών Magen David Adom, τέσσερις άνδρες ηλικίας 30-50 ετών βρήκαν τον θάνατο στον τόπο του συμβάντος, ενώ μία γυναίκα και ακόμα ένας άνδρας υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους στο νοσοκομείο.

Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία τεσσάρων από τα θύματα, τα οποία, όπως έγινε γνωστό, ήταν όλοι τους υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί. Επιπρόσθετα, οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, με πέντε από αυτούς να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.