Εξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 10 τραυματίστηκαν από τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ.

Η επίθεση έγινε με πυροβόλο όπλο στη συνοικία Ραμότ.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

O Kωστής Κωνσταντίνου μεταδίδει για ΤΑ ΝΕΑ από το σημείο της επίθεσης.

Η επίθεση σημειώθηκε στην είσοδο της συνοικίας Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, με την ισραηλινή αστυνομία να επισημαίνει ότι οι δύο δράστες πυροβόλησαν εναντίον λεωφορείου.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα αυτοσχέδιο υποπολυβόλο «Carlo», γνωστό και ως Carl Gustav, σύμφωνα με εικόνες από το σημείο, γράφουν οι Times Of Israel. Το αυτοσχέδιο όπλο κατασκευάζεται συνήθως σε παράνομα εργαστήρια στη Δυτική Όχθη και έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές παλαιστινιακές επιθέσεις στο παρελθόν.

«Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας και ένας πολίτης που βρίσκονταν στο σημείο της επίθεσης αντέδρασαν αμέσως, πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών και τους εξουδετέρωσαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.