Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι η απόφασή του να πλήξει τη Χαμάς στο Κατάρ δεν ήταν σοφή, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη υψηλόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης.

Ο Τραμπ έκανε αυτά τα σχόλια κατά τη διάρκεια μιας, όπως την περιέγραψε η Journal, έντονης τηλεφωνικής συνομιλίας την Τρίτη μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Νετανιάχου απάντησε ότι είχε ένα σύντομο παράθυρο ευκαιρίας για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις και εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Μια δεύτερη κλήση μεταξύ τους αργότερα την Τρίτη ήταν φιλική, με τον Τραμπ να ρωτάει τον Νετανιάχου αν η επίθεση είχε αποδειχθεί επιτυχής, ανέφερε η Journal.