Ο Τσάρλι Κερκ που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους συντηρητικούς influencers στις ΗΠΑ σήμερα, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Υπήρξε ένας ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ που είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινό μέσω της οργάνωσής του Turning Point, η οποία έχει παρουσία σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα.

Ο Κερκ και η ομάδα των νεαρών συντηρητικών του κατακλύζουν τα κοινωνικά μέσα και τα podcast, ενώ η ικανότητά του να προσελκύει πλήθη τον οδήγησε σε έναν βασικό ρόλο στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ. Η Turning Point επένδυσε τόσο χρήματα όσο και ανθρώπινο δυναμικό σε αμφιταλαντευόμενες πολιτείες κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους.

Είχε μιλήσει σε συνέδρια των Ρεπουμπλικάνων και πέρυσι ο Τραμπ ανταπέδωσε τη χάρη με μια μεγάλη ομιλία σε συνέδριο της Turning Point στην Αριζόνα.

Η ευαγγελική χριστιανική θρησκεία και η οικογένεια του Κερκ – ήταν παντρεμένος με μια πρώην Miss Arizona, με την οποία είχε δύο παιδιά – βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής του, και θεωρήθηκε τόσο το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού όσο και μια εξαιρετικά πολωτική προσωπικότητα.