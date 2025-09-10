Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυροβολισμό κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.
Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης επιβεβαίωσε το περιστατικό.
Ο Κερκ, στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και επικεφαλής της συντηρητικής φοιτητικής οργάνωσης Turning Point USA, βρέθηκε στο στόχαστρο την ώρα της εκδήλωσης.
Η αντίδραση Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην είδηση για τον πυροβολισμό του Τσάρλι Κερκ.
«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», έγραψε στο Truth Social.
«Ένας υπέροχος άνθρωπος από κάθε άποψη. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΕΙ!».