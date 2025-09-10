Ο Τσάρλι Κερκ που πυροβολήθηκε σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συντηρητικούς influencers στις ΗΠΑ σήμερα, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Θεωρείται ένας ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ που έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κοινό μέσω της οργάνωσής του Turning Point, η οποία έχει παρουσία σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα.

Ο Κερκ και η ομάδα των νεαρών συντηρητικών του κατακλύζουν τα κοινωνικά μέσα και τα podcast, ενώ η ικανότητά του να προσελκύει πλήθη τον οδήγησε σε έναν βασικό ρόλο στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Turning Point επένδυσε τόσο χρήματα όσο και ανθρώπινο δυναμικό σε αμφιταλαντευόμενες πολιτείες κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους.

Έχει μιλήσει σε συνέδρια των Ρεπουμπλικάνων και πέρυσι ο Τραμπ ανταπέδωσε τη χάρη με μια μεγάλη ομιλία σε συνέδριο της Turning Point στην Αριζόνα.

Η ευαγγελική χριστιανική θρησκεία και η οικογένεια του Κερκ – είναι παντρεμένος με μια πρώην Miss Arizona, με την οποία έχει δύο παιδιά – βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του, και θεωρείται τόσο το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού όσο και μια εξαιρετικά πολωτική προσωπικότητα.