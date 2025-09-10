Σοκαριστική είναι η υπόθεση δολοφονίας της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα, που έχασε τη ζωή της μετά από απρόκλητη επίθεση ενός εντελώς άγνωστου που καθόταν πίσω της σε συρμό του μετρό στη Βόρεια Καρολίνα.

Μετά την ειδεχθή πράξη του, ο δολοφόνος ακούγεται να μονολογεί «το “έφαγα” το λευκό κορίτσι».

Μάλιστα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με οργισμένη ανάρτηση μετά τη δολοφονία.

Ζήτησε την άμεση δίκη για τον δράστη και την επιβολή της θανατικής ποινής, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει άλλη επιλογή».

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο άνδρας, ονόματι Ντεκάρλος Μπράουν, να κάθεται πίσω από την Ιρίνα, ενώ εκείνη κοιτάζει ανυποψίαστη το κινητό της.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά ο δράστης βγάζει έναν σουγιά και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, η 23χρονη γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της.

Στη συνέχεια καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της. Μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα. Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν ατάραχοι.

Μετά την ειδεχθή πράξη του, ο δράστης αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη τον αιματοβαμμένο σουγιά, ενώ στο βίντεο ακούγεται να λέει «το “έφαγα” το λευκό κορίτσι».

Ο Ντεκάρλος Μπράουν είχε συλληφθεί τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν, ενώ ήταν γνωστό ότι έπασχε από σχιζοφρένεια. Παρ’ όλα αυτά, μόλις τον Ιανουάριο είχε αφεθεί ελεύθερος με χαλαρούς περιοριστικούς όρους μετά από απόφαση δικαστικού λειτουργού.