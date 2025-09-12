Παρά την επιμονή του Λευκού Οίκου για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η πρόσφατη ισραηλινή επίθεση σε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ομάδα του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία φοβάται ότι η ενέργεια αυτή έθεσε οριστικό τέλος στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Η απογοήτευση της αμερικανικής κυβέρνησης προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει ενταθεί, όπως ανέφεραν πηγές προσκείμενες στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου και στο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κορυφαίοι συνεργάτες του Τραμπ εκφράζουν προβληματισμό για το αν ο Νετανιάχου εν γνώσει του επιδιώκει να υπονομεύσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, δεδομένης και της απειλής του για περαιτέρω επιθέσεις.

«Κάθε φορά που υπάρχει πρόοδος, φαίνεται πως το Ισραήλ βομβαρδίζει κάποιον», σχολίασε ένας από τους αξιωματούχους, εξηγώντας τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου. Η ισραηλινή επίθεση φαίνεται να μην πέτυχε τον στόχο της, καθώς τα κορυφαία μέλη της Χαμάς που βρίσκονταν στο στόχαστρο επιβίωσαν, ενώ άλλα στελέχη της οργάνωσης χτυπήθηκαν στη Ντόχα.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να κατευνάσει το Κατάρ. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή, ο πρωθυπουργός του Κατάρ αναμένεται να πραγματοποιήσει επισκέψεις στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον, για να συζητήσει την κατάσταση με Αμερικανούς αξιωματούχους. Στην ατζέντα των επαφών του περιλαμβάνονται ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή από το επιτελείο εθνικής ασφάλειας ανέφερε ότι ο Ρούμπιο είχε πρόσφατες επαφές με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ-Θάνι, συζητώντας την προοπτική ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σχεδιάζει να επισκεφθεί το Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα.

Το Politico σημειώνει ότι η αρχική αντίδραση του Λευκού Οίκου στην ισραηλινή επίθεση υποδήλωνε ξεκάθαρα τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση ενημερώθηκε για την επιχείρηση όχι από το Ισραήλ, αλλά από τον αμερικανικό στρατό.

Αρχικά, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε πως οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει το Κατάρ για την επίθεση, όμως Καταριανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι έλαβαν οποιαδήποτε ενημέρωση. Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του, διόρθωσε τη δήλωση της Λέβιτ, σημειώνοντας πως το Ισραήλ δεν είχε επαρκώς ειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο και ότι οι επαφές του Γουίτκοφ με το Κατάρ έγιναν «πολύ αργά».

Αξιωματούχος του Πενταγώνου χαρακτήρισε την ειδοποίηση του Ισραήλ «ασαφή και ανεπαρκή», επισημαίνοντας πως δεν παρείχε τις αναγκαίες πληροφορίες για την προστασία των περιφερειακών εταίρων. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του: «Η απόφαση για την επίθεση στο Κατάρ ήταν του πρωθυπουργού Νετανιάχου, όχι δική μου. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα ούτε του Ισραήλ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών».

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως πρόκειται για την πιο αυστηρή δημόσια τοποθέτηση Ρεπουμπλικανού προέδρου κατά Ισραηλινού ηγέτη εδώ και πολύ καιρό. Η τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου, που ακολούθησε την επίθεση, ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του προέδρου. «Ο πρόεδρος ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένος και το κατέστησε σαφές».

Κατά την περιοδεία του στη Μέση Ανατολή τον περασμένο Μάιο, ο Τραμπ επέλεξε να μη συμπεριλάβει το Ισραήλ στο πρόγραμμά του και εξέφρασε στους Άραβες ηγέτες της περιοχής τη δυσαρέσκειά του για τον Νετανιάχου. Η «αδυναμία του Τραμπ να ελέγξει τον Νετανιάχου» έχει μετατραπεί σε σημείο έντονης ανησυχίας για την αμερικανική πλευρά, καθώς οι ενέργειες του Ισραήλ επηρεάζουν άμεσα τις σχέσεις των ΗΠΑ με χώρες-κλειδιά όπως η Συρία και το Κατάρ.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να επιβάλει κυρώσεις στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, το Κατάρ επικεντρώνει την προσοχή του στην εθνική του ασφάλεια. Αξιωματούχος της Ντόχα δήλωσε στο Politico: «Όταν μία πλευρά επιλέγει να βομβαρδίσει τον μεσολαβητή και μία από τις αντιπροσωπείες των διαπραγματεύσεων, πώς μπορούν οι συνομιλίες να συνεχιστούν με αξιοπιστία;»