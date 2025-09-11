Η ομάδα πρακτόρων που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει πλέον ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, μετά το «σοκ και την οργή που επικρατεί στον Λευκό Οίκο» για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, η τελετή αργότερα σήμερα για την επέτειο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου μεταφέρθηκε σε πιο ασφαλές σημείο, ώστε ο Τραμπ να εκφωνήσει ομιλία. Επιπλέον, μέτρα θα ισχύσουν και την Πέμπτη το βράδυ (τοπική ώρα), όταν ο πρόεδρος θα παρακολουθήσει αγώνα μπέιζμπολ των Yankees στη Νέα Υόρκη. «Όσοι βρεθούν στον χώρο γύρω από το γήπεδο, θα πρέπει να αναμένουν αυξημένη παρουσία αστυνομίας», ανέφερε η Μυστική Υπηρεσία. Εκτός όμως από τις σημερινές εκδηλώσεις, η ομάδα των σωματοφυλάκων του Τραμπ συζητά ευρύτερα για την ενίσχυση της ασφάλειάς του, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.

Ο αμερικανός πρόεδρος και οι συνεργάτες του έχουν συγκλονιστεί από τη δολοφονία. Ο Κερκ, που σκοτώθηκε την Τετάρτη από ένοπλο σε υπαίθρια εκδήλωση στη Γιούτα, διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, την οικογένειά του, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και πολλούς συνεργάτες της κυβέρνησης. «Η ατμόσφαιρα είναι πένθιμη, κάποιοι φοβούνται και για τη δική τους ασφάλεια», είπε στη WSJ ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Για τον Τραμπ η επίθεση ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την απόπειρα δολοφονίας του τον Ιούλιο του 2024, ανέφεραν συνεργάτες του. Αναμνήσεις από εκείνη την ημέρα είναι ορατές σε όλο τον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα στο Μεγάλο Φουαγιέ, του Τραμπ περιτριγυρισμένου από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας με αίμα να τρέχει στο μάγουλό του.